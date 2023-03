Indonesia dan Malaysia Kirim Bantuan Bibit Sawit ke Honduras

Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Council of Palm Oil Producing Country (CPOPC) memberikan bantuan berupa 100 ribu bibit kelapa sawit kepada Honduras, Senin (20/3).

Bantuan itu diberikan untuk membantu ratusan petani sawit kecil di Honduras yang terkena dampak badai pada 2020 lalu.

“Inisiatif donasi ini sangat tepat untuk menunjukkan komitmen kami dalam kolaborasi dan solidaritas di antara negara-negara penghasil minyak sawit,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam The Shipment Ceremony of Germinated Seed (GS) Delivery to Honduras.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama bagi dunia. Sawit dapat menghasilkan edible oil dan berpotensi menjadi solusi penting bagi persoalan krisis pangan.

Airlangga juga menyambut Honduras sebagai anggota baru CPOPC serta menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak terkait yang telah memastikan ketersediaan benih, kelengkapan administrasi, dan logistik tepat waktu untuk kelancaran pengiriman bantuan tersebut.

Ia pun menegaskan kembali pentingnya penguatan aliansi negara-negara penghasil minyak sawit dan agar CPOPC dapat mengambil peran yang lebih besar di masa mendatang.

"Kita semua harus mengambil peran lebih besar dan upaya pemberian benih ini harus dilihat sebagai satu langkah untuk perjalanan seribu mil ke depan,” tandas Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut yakni Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Menteri Pertanian Honduras, Secretary General of MPC, Ambassador of Indonesia to Panama, serta Advisor from Embassy of Malaysia in Jakarta. (Ant/Z-11)