Penutupan SVB Berdampak Minimum bagi Indonesia

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan dampak penutupan Silicon Valley Bank (SVB) oleh Regulator Perbankan California, Amerika Serikat, kepada perekonomian Indonesia relatif kecil.

“Kalau menurut saya, dampak secara langsungnya kecil karena relasi antara SVB dengan dunia start up dan perbankan di Indonesia, sepanjang yang saya tahun, itu kecil,” ujar Eko dalam Diskusi Online Indef di Jakarta, Kamis (16/3).

Di samping itu, ia memandang kondisi fundamental perbankan di Indonesia juga masih baik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat likuiditas perbankan masih terjaga. Itu tercermin dari rasio alat likuid terhadap noncore deposit (AL/NCD) per Januari 2023 sebesar 129,64% dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 29,13%. Itu lebih tinggi dari ambang minimal tiap-tiap kategori yaitu 50% dan 10%.

“Dalam situasi saat ini, kita terselamatkan oleh model bisnis perbankan kita yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu dalam terhubung dengan dunia internasional sehingga memutus efek berantai,” ucapnya.

Kendati demikian, tingkat kehati-hatian perbankan masih perlu terus dikaji ulang di tengah kondisi global yang dipenuhi ketidakpastian.

Sementara itu, penutupan SVB memicu sentimen negatif terhadap pasar saham dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang diperkirakan hanya bersifat sementara.

Eko memandang, penutupan SVB akan membuat The Fed mengurangi agresivitas dalam menaikkan suku bunga acuan sehingga tekanan terhadap rupiah bisa berkurang.

“Hanya saja kalau volatilitas IHSG berlangsung lebih lama sampai berbulan-bulan, rupiah jadi tetap tidak bisa menikmati agresivitas The Fed yang berkurang,” tandasnya. (Ant/Z-11)