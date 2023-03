Mendag Upayakan Penguatan Perdagangan dengan India

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Kamar Dagang dan Industri India (The Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry/FICCI) Subhrakant Panda di New Delhi, India, Senin (13/3) waktu setempat.

Pertemuan itu dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

"Saya mengharapkan interaksi yang lebih intensif antara FICCI dengan pelaku usaha Indonesia untuk menggali potensi-potensi kerja sama," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (14/5).

Sebagai tindak lanjut, ia memastikan akan kembali memimpin kegiatan misi dagang ke India bersama para pelaku usaha Tanah Air pada Mei mendatang.

Anggota FICCI diharapkan dapat berpartisipasi pada misi dagang tersebut sehingga interaksi bisnis kedua negara semakin meningkat.

Sementara itu, Presiden FICCI Subhrakant Panda menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih erat antarpara pelaku usaha India dan ASEAN terutama Indonesia.

FICCI adalah asosiasi organisasi bisnis nonpemerintah nirlaba di India. Asosiasi itu beranggotakan 250 ribu perusahaan swasta dan publik, termasuk multinasional dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (Z-11)