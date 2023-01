Tinjau Pasar Cisalak, Mendag: Harga Beras dan Minyak Goreng Alami Kenaikan 

MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Sabtu (28/1), melakukan kunjungan dan pemantauan ketersediaan pangan di Pasar Cisalak di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam kunjungannya, ia memantau sejumlah harga bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, tempe, dan berbagai jenis cabai, bawang, serta sayuran di Lantai 1 pasar setempat.

Ia mengatakan, harga beras di Pasar Cisalak ada kenaikan harga dari sebelumnya Rp9 ribu per kilogram naik menjadi Rp10 ribu per kilogram. Begitu pun minyak goreng mengalami kenaikan harga dari Rp14 ribu per kilogram menjadi 18 ribu per kiligram.

Untuk harga beras mengalami kenaikan Rp1 ribu per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng kemasan mengalami kenaikan Rp4 ribu per kilogram.

Meski demikian, kata Zulkifli ketersediaan beras pun minyak goreng masih terpantau stabil dan pasokannya cukup.

Dalam kunjungannya, Zulkifli menitipkan uang kepada 10 pedagang sayuran, pedagang telur, pedagang tempe. Setiap pedagang besarannya Rp300 ribu. Total uang yang dibagilan kurang lebih Rp3 juta.

"Tolong ya kalau nanti ada warga yang belanja bagikan, " pesan Zulkifli kepada 10 pedagang tersebut.

Saat turun dari mobil di area pasar pukul 6.30 WIB, Zulkifli yang didampingi Kepala Pasar Cisalak Muhammad Sahal dan Kepala Tata Usaha Pasar Cisalak Budi Haryanto langsung menuju ke Lantai 1 di mana pedagang telur, beras, minyak goreng, tempe dan sayuran menjajakan jualannya.

Ia tampak bertanya-tanya kepada para pedagang terkait harga barang yang dijual kepada konsumen.

Sementara itu, Kepala Tata Usaha Pasar Cisalak, Budi Haryanto menyebut bahwa agenda Menteri Perdagangan ke Pasar Cisalak memang utamanya untuk memantau harga dan melihat kondisi pasar.

"Pak Menteri tidak lama memantau harga, kurang lebih sekitar setengah jam-lah, " kata Budi. (KG/OL-09)