Bawa 6.000 Anggota Naik Kapal Pesiar, MCI Raih Rekor MURI

DAPATKAH niaga dibangun berlandaskan nilai. Dijalankan sebagai proses hidup bersama penuh makna. Dilandasi untuk kesejahteraan hidup manusia. Pernyataan ini diungkap CEO Millionaire Club Indonesia (MCI) Wilson Mandalaputra,

“Saya yakin bahwa kesejahteraan sosial bisa berjumpa. Dilandasi rasa keadilan berpihak pada yang lemah,” ujar Wilson Mandalaputra, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/11/2022).

Itulah spirit yang terus diuji formula terbaiknya dalam berbagai proyek ekonomi yang digagas anak muda Indonesia berprestasi ini.

"Relasi adalah bentuk perjumpaan yang selalu mengandung dampak pada semua pihak. Dalam rangka memenuhi kebutuhan diri sebagai bagian dari melengkapi kebutuhan sesama," jelasnya.

Relasi, inilah konsep bisnis Millionaire Club Indonesia (MCI). Sebuah bisnis MLM (Multi Level Marketing) asli Indonesia. Bergerak di industri kecantikan dan kesehatan.

MCI kini berkembang di Indonesia dan di beberapa negara di Asia, seperti Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei Darusalam, dan negara lainnya.

Sebuah pencapaian luar biasa dan bukan hal yang mudah. MCI baru saja membukukan kinerjanya dengan membawa 6000 member (anggotanya) berangkat berpesiar dengan kapal Cruise Royal Caribbean, berpelesir di Singapura.

Baca juga: Untuk Bertahan, Industri MLM Harus Manfaatkan Platform Digital

Muatan kapal Cruise Royal Caribbean yang MCI charter terisi dengan member dan anggota keluarganya.

“Karena pada dasarnya sebuah bisnis adalah perjumpaan antar kebutuhan manusia. Nilai-nilai ini kami formasi sedemikian rupa sebagai pemenuhan masing-masing kebutuhan secara adil dan memuaskan,” ujar Wilson.

Berpesiar membawa 6.000 member dengan kapal Cruise Royal Caribbean dan sebuah prestasi. Wajar jika kemudian Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) di tahun ini mencatatnya sebagai pencapaian luar biasa.

MCI dinobatkan MURI sebagai perusahaan penjualan langsung yang memberi bonus naik kapal pesiar dengan peserta terbanyak.

“Integrasi antara empati dengan semangat membangun bisnis sangat dibutuhkan. Sikap jujur dan peduli akan mengundang banyak simpati, relasi, dan membuat orang lain dengan kerelaannya menaruh kepercayaan,” kata Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini.

Tahun 2020 lalu MCI juga mendapat penghargaan MURI sebagai penyelenggara seminar motivasi secara daring yang diikuti anggota MLM terbanyak 6.077 peserta.

Di tahun yang sama mencatat rekor peserta terbanyak perjalanan wisata ke Korea bersama anggota MLM 4400 peserta.

Tahun 2019 perjalanan wisata ke Vietnam bersama 3300 peserta, dengan sewaan pesawat terbanyak, 16 pesawat.

Pada tahun 2018 dan 2019 perjalanan wisata ke Korea Selatan, anggota MLM terbanyak 2.200 peserta, dan pada tahun 2016 wisata kapal pesiar oleh anggota MLM terbanyak 1.700 Peserta.

“Ini bukan soal kuantitas, melainkan membangun entitas. Bagaimana membangkitkan semangat berbisnis berkeadaban. Menciptakan pribadi ulet, tanggung jawab dan berkualitas. Hingga akhirnya bermuara pada terwujudnya kompetensi kerja,” ujar pengusaha muda kelahiran Surabaya, 23 Mei 1986 ini.

Soal spirit ini Wilson pun menceritakan satu kisah menginspirasi di atas kapal pesiar Cruise Royal Caribbean saat plesir ke Singapura pekan lalu.

Adalah kisah anggotanya, Jeany Belinda, seorang ibu dari pedalaman yang kehilangan hak asuh anak ketika berpisah dari pasangannya. Ia tidak boleh bertemu anaknya karena alasan miskin. Kedua anaknya sempat dititipkan di panti asuhan.

Jeany Belinda tak patah aral. Ia berjuang keras dan sukses pada bidang usaha MLM di MCI.

Saat ini Jeany Belinda sudah memiliki rumah, kendaraan pribadi, investasi emas, tanah lima hektar, dan pencapaian lainnya. Ia juga menerima bonus satu miliar rupiah dari MCI.

“Jadi melalui bisnis ini seorang ibu yang miskin, gaptek, dari kepulauan Mentawai, bisa mengubah hidupnya menjadi pebisnis luar biasa dan meraih sukses,” papar Wilson.

Wilson Mandalaputra, juga menerima penghargaan sebagai CEO of The Year Tahun 2022, serta penghargaan Young Entrepreneur Under 45.

Bersama pengusaha muda dan lima profesional lainnya, Wilson juga menerima penghargaan dari Yayasan Duta Indonesia Maju dan CEO Business Forum Indonesia atas kontribusi mereka untuk bangsa Indonesia. (RO/OL-09)