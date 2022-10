Erick Thohir Dorong Generasi Muda Ikut Bangun Ekonomi Digital

MENTERI BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN terus mendorong secara maksimal munculnya talenta kreatif generasi muda. Menurut Erick, negara membutuhkan generasi muda untuk mengembangkan knowledge base economy sehingga akan lahir banyak inovasi yang dibutuhkan Indonesia untuk bersaing dengan negara lain.

Dalam kunjungannya ke Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sabtu (29/10), Erick menyampaikan bahwa Indonesia diproyeksikan memerlukan sebanyak 17 juta tenaga kerja yang melek teknologi.

"Hal itu dibutuhkan karena ekonomi digital Indonesia akan tumbuh menjadi 4.500 trilyun rupiah di tahun 2030. Itu artinya di Asia Tenggara kita rajanya dengan menguasai 30%. Jadi kalian harus siapkan diri karena 2030 itu delapan tahun lagi. Generasi muda harus kembangkan inovasi karena itu akan menjadi kekuatan di masa depan untuk bersaing ," ujar Erick.

Oleh karena itu, Erick meminta kepada para mahasiwa tak henti mengembangkan potensi-potensi digital sehingga akan terbangun ekosistem digital Indonesia.

"Jika sekarang masih main games buatan asing, maka selanjutnya harus ada games lokal yang menarik minat orang kita sendiri. Jangan sampai penduduk kita yang banyak ini dimanfaatkan pihak lain. Ayo jadilah kreator-kreator lokal, sekaligus pecinta produk lokal agar ekosistemnya tumbuh," lanjutnya.

Oleh karena itu, BUMN berkomitmen untuk terus mendukung agar ekosistem digital itu berkembang. Penugasan secara spesifik pun diberikan kepada Telkom dan Telkomsel agar tidak tumpang tindih.

"Jika Telkom ditugaskan untuk urusan B to B dan infrastruktur digital, seperti data cloud, fiber optic, maka Telkomsel menangani B to C dengan bangun konten-konten seperti health, fintech, dan lain-lain. Jadi kalian generasi muda harus manfaatkan apa yang siapkan pemerintah demi masa depan," pungkas eks Presiden Inter Milan itu. (OL-8)