Sinar Mas Land Raih Penghargaan Bergengsi GPA The People's Choice

SINAR Mas Land berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dari Golden Property Awards (GPA) The People's Choice 2022 yang diselenggarakan pada Kamis (13/10) di Jakarta. Pada ajang penganugerahan tersebut, Sinar Mas Land memenangkan Kategori Favorite Housing Project Surabaya and Surrounding untuk proyek Wisata Bukit Mas Surabaya dan Kategori Favorite Housing Project Cibubur and Surrounding untuk proyek Kota Wisata Cibubur. GPA The People's Choice ialah ajang penghargaan di bidang properti berbasis riset dan survei yang dikawal ketat secara independen.

GPA The People's Choice merupakan seri terbaru dari Golden Property Awards yang menggabungkan penilaian secara profesional dengan hasil polling dari masyarakat luas. Sebagai edisi terbaru dan perdana diluncurkan di 2022, GPA The People's Choice mengusung tajuk #YourVoiceMatters dengan tujuan melibatkan konsumen secara aktif melalui sistem polling terbuka secara online dan offline. Berdasarkan hasil polling yang sudah dilakukan pada 4 September-4 Oktober 2022, dua proyek milik Sinar Mas Land yakni Wisata Bukit Mas di Surabaya dan Kota Wisata di Cibubur telah meraih suara terbanyak serta berada di peringkat pertama.

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dony Martadisata mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan oleh IPW dalam ajang GPA The People's Choice untuk Wisata Bukit Mas Surabaya dan Kota Wisata Cibubur. "Sinar Mas Land banyak dikenal dari flagship development kami di BSD City, tetapi benchmark keterbangunan yang baik tidak hanya kami lakukan di sana saja, melainkan di seluruh proyek perusahaan. Pencapaian ini tidak luput dari kerja keras seluruh manajemen dan karyawan serta loyalitas konsumen terhadap brand Sinar Mas Land. Penghargaan ini memacu kami untuk terus menghasilkan berbagai produk properti yang inovatif bagi masyarakat."

GPA The People's Choice diselenggarakan oleh Indonesia Property Watch (IPW) berkolaborasi dengan 99 Group. Ajang tersebut telah menjadi referensi utama sekaligus pencapaian tertinggi para pelaku bisnis properti di Indonesia untuk melihat kualitas proyek yang dikembangkan. Pemilihan pemenang didasarkan pada empat kriteria penilaian antara lain kualitas lokasi, pengembangan, pemasaran, dan manajemen perusahaan.

Wisata Bukit Mas merupakan proyek township yang dikembangkan oleh Sinar Mas Land pada 2002 dan berlokasi di Surabaya. Kawasan hunian tersebut dibangun dengan total luas lahan 100 hektare dan memiliki lokasi strategis karena dekat dengan pusat niaga (central business district) di barat Surabaya. Mengusung konsep Eropa klasik yang mewah dan elegan, Wisata Bukit Mas menyediakan 12 klaster residential yang dilengkapi dengan beragam fasilitas mewah. Klaster hunian ini mengadaptasi gaya bangunan popular Eropa yang iconis sehingga memberikan pengalaman tempat tinggal yang unik.

Kota Wisata Cibubur merupakan proyek kota mandiri yang terletak di wilayah timur Jakarta dan dikembangkan sejak 1997. Hingga saat ini Kota Wisata Cibubur telah membangun 45 klaster perumahan di atas lahan seluas 700 hektare dengan desain yang terinspirasi dari eksotika kota-kota besar di dunia. Kota Wisata Cibubur mengusung desain hunian modern, dinamis, serta harmonis menyatu dengan alam. Kawasan ini dilengkapi dengan beragam fasilitas yang meliputi area komersial, sekolah bertaraf nasional plus, Fresh Market, hingga rumah sakit Eka Hospital. Kota Wisata Cibubur juga akan dilengkapi dengan central business district (CBD) serta Mal Living World Kota Wisata Cibubur yang akan beroperasi mulai pada kuartal IV 2023. Township tersebut juga semakin lengkap dengan keberadaan gerbang tol Cimanggis-Cibitung (bagian dari JORR II) yang berada dalam kawasan Kota Wisata Cibubur. (RO/OL-14)