Survei Mekari: Pandemi Gerus Dana Darurat Karyawan

PERUSAHAAN software-as-a-service (SaaS), Mekari, memaparkan laporan kesejahteraan karyawan di Indonesia selama pandemi covid-19. Menurut survei yang dilakukan pada April tahun ini, didapati 74% responden, yang merupakan karyawan, kesejahteraannya memburuk selama pandemi.

Riset menunjukkan bahwa karyawan umumnya membutuhkan Rp4 juta per tahun untuk menutupi pengeluaran tidak terduga. "Akan tetapi, rata-rata karyawan hanya mampu menabung dana darurat sebesar Rp2,6 juta per tahun. Karyawan membutuhkan dana darurat untuk membiayai kebutuhan primer, termasuk kebutuhan sehari-hari dan medis," terang Jansen Jumino, Financial Services Director Mekari dalam konferensi pers daring pada Kamis (6/10).

Lebih lanjut, 79% dari karyawan ingin agar perusahaan memainkan peran besar dalam mendorong kesejahteraan finansial para pekerja. Akan tetapi, hanya 27% perusahaan merasa bahwa kesejahteraan finansial karyawan adalah tanggung jawab perusahaan.

Padahal, masih berdasarkan riset, kesejahteraan finansial karyawan berpengaruh pada produktivitas kerja. Stres finansial akan mengaburkan konsentrasi kerja para karyawan, sehingga produktivitas mereka pun melandai.

“Riset ini menyimpulkan bahwa perusahaan selayaknya berinvestasi di kesejahteraan finansial karyawan agar bisa memacu retensi dan produktivitas karyawan, dua faktor penentu bagi performa bisnis,” ujar Jansen.

Baca juga: Kesehatan Mental Adalah Fondasi untuk Masa Depan Anak

Mekari sendiri telah menghadirkan aplikasi atau platform bernama MekariFlex yang dapat memudahkan perusahaan untuk memberikan tunjangan atau manfaat lain selain gaji (flexible benefits) kepada karyawan.

MekariFlex juga memungkinan perusahaan untuk dapat memberikan akses lebih awal atas gaji yang telah menjadi hak karyawan (earned wage access atau EWA).

"MekariFlex adalah salah satu produk yang dikelola di bawah Mekari Contextual Financial Services (CFS), unit di Mekari yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial karyawan melalui produk atau layanan pengelolaan manfaat karyawan, dengan demikian dapat juga memperkuat pertumbuhan perusahaan," terang Jansen.

Salah satu perusahaan yang telah memakai jasa Mekari, ialah Rata.id, perusahaan yang bergerak di sektor healthcare. CMO Rata.id Deviana Maria Anastasia mengaku bahwa pihaknya sangat terbantu dengan adanya MekariFlex. Tapi, dia juga mengatakan bahwa secara internal, karyawan juga mendapat haknya sesuai dengan memperhatikan tingkat inflasi nasional. (R-3)