Ini 6 Proyek Adhi Karya yang Didanai dari Right Issue

PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan menggunakan dana sebesar Rp3,87 triliun yang didapatkan dari hasil right issue untuk menyelesaikan pembangunan enam proyek, yang terdiri dari tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tiga proyek non PSN.



Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi mengatakan dana hasil right issue sebesar Rp1,98 triliun akan didapatkan dari alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), dan yang sebesar Rp1,89 triliun diharapkan didapatkan dari publik.

Dia menjelaskan dana itu akan digunakan untuk menyelesaikan tiga PSN yang meliputi, proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta- NYIA Kulonprogo, dengan alokasi dari PMN sebesar Rp1,40 triliun dan dari publik sebesar Rp350 miliar.



"Untuk tol Jogja-Solo kami sudah mulai mengerjakan, karena pembebasan tanahnya sudah mulai dilakukan. Untuk mengamankan tanah-tanah

yang sudah dibebaskan," kata Entus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan Adhi Karya dipantau di Jakarta, Selasa (13/9).



Kemudian, lanjut dia, proyek Jalan Tol Yogyakarta- Bawen, dengan alokasi dari PMN sebesar Rp390 miliar dan dari publik sebesar Rp145 miliar, dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian-Serpong, dengan alokasi dari PMN sebesar Rp185 miliar dan dari publik sebesar Rp69 miliar.



"SPAM Karian diharapkan selesai tahun ini, sepanjang 45 kilometer (km) dari Karian (Banten) ke Tangerang Selatan (Tangsel),"kata Entus.



Dengan itu, dana hasil right issue yang digunakan untuk tiga PSN ini totalnya adalah sebesar Rp1,97 triliun dari alokasi PMN dan Rp564

miliar dari publik.



Selain itu, Entus melanjutkan dana hasil right issue juga akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan tiga proyek non PSN yang

meliputi, proyek Fasilitas Pengolahan Limbah Terpadu (FPLT) Kawasan Limbah Medan, dengan alokasi dari PMN sebesar Rp0 dan dari publik sebesar Rp495 miliar.



"Dari lima hektar luas lahan (FPLT Medan), baru kami kerjakan 1,5 hektar untuk sebagian pengolahan limbah padat dan cair," kata Entus.



Kemudian, lanjut dia, proyek Jalan Tol JORR Elevated Ruas Cikunir- Ulujami, dengan alokasi dari PMN sebesar Rp0 dan dari publik sebesar Rp662 miliar, dan proyek preservasi Jalan Lintas Timur, Sumatera Selatan, dengan alokasi dari PMN sebesar Rp0 dan dari publik sebesar Rp177 miliar.



"Ini untuk menambah kelancaran dari beban Jalan Tol JORR, harus dinaikkan jalannya supaya tidak terlalu padat, untuk mengurai kemacetan," kata Entus.



Dengan itu, dana hasil right issue yang akan digunakan untuk tiga proyek non PSN ini totalnya adalah sebesar Rp0 dari alokasi PMN dan

Rp1,33 triliun dari publik.



Dalam kesempatan ini, dia menjelaskan proses right issue Adhi Karya akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022 ini.



Selain untuk menyelesaikan berbagai proyek itu, dia menyebut tujuan dari right issue juga untuk memperkuat struktur permodalan dan menghindarkan perseroan dari melakukan pinjaman ke perbankan. (Ant/E-1)