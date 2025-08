Zigna Hotels Luncurkan Zigna Kampung Batik dan FIM by Zigna: Hadirkan Konsep Menginap dengan Nuansa Budaya

Zigna Hotels resmi meluncurkan dua brand baru, Zigna Kampung Batik & FIM by Zigna, hadirkan pengalaman menginap berbalut budaya dan keramahtamahan di Solo.(Zigna Hotels)

ZIGNA Hotels secara resmi memperkenalkan dua brand terbarunya, yaitu Zigna Kampung Batik dan FIM by Zigna. Kedua brand ini berada di bawah naungan PT Hailai Sinar Cemerlang sebagai induk perusahaan yang membangun ekosistem perhotelan terpadu, mengelola berbagai unit merek, dan menjadi pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menciptakan momen tak terlupakan dalam hidup mereka. Lebih dari sekadar tempat menginap, Zigna Hotels menghadirkan keramahan hangat layaknya rumah kedua, dengan pelayanan tulus di setiap perjalanan.

Dua acara besar di gelar menjadi langkah awal New Brand Launching Zigna Kampung Batik dan FIM by Zigna, dimulai pada tanggal 3 Agustus 2025 bertempat di area CFD Slamet Riyadi, rombongan staff dari Zigna dan FIM melakukan Long March dari 2 titik, tak hanya rombongan staff tetapi di ikuti dengan Tarian Tradisional Kecak dan Atraksi Reog Ponorogo. Di main stage Bapak Gusti Muchlis, Cluster General Manager, melakukan ceremomy pemotongan 10 meter Oleh – oleh Khas Zigna Wingko laweyan dan Bolu Tape keju di dampingi oleh peserta parade dengan baju adat Indonesia Barat dan Timur dan seterusnya di bagikan kepada warga Solo Raya yang sudah berkumpul pada pagi hari itu, momen Long March Parade Nusantara ini kita gelar di area CFD guna mendekatkan Brand Zigna Kampung Batik dan FIM by Zigna kepada masyarkat Solo Raya Khususnya dan sebagai ajang eksistensi yang sudah terbangun dengan baik selama ini.

Dan pada hari ini Senin, 4 Agustus 2025 bertempat di Canting Londo Kitchen, Ceremony dan Press Conference New Brand Launching Zigna Kampung Batik dan FIM by Zigna di lakukan, Cikal Pupangga selaku Cluster Brand Manager menjelaskan terkait detail informasi new brand Zigna Kampung Batik & FIM by Zigna dan ada 3 point Core Values, menciptakan sebuah pelayanan penuh kehangatan dan hati yang gembira, menyuguhkan karya melalui budaya yang berdampak pada kemajuan sektor pariwisata sekitar, untuk Visi menciptakan daya dorong untuk gerak maju industri menjadi dampak positif bagi masyarakat sekitar, menjunjung tinggi budaya sekitar dengan keramahtamahan. Untuk Misi, membangun merk berdasarkan nilai – nilai keramahtamahan yang secara selaras memadukan ketulusan dan kasih sayang. Mengangkat "BEYOND THE SYAY" sebagai tag line, Zigna Hotels akan membawamu lebih dalam pada eksplorasi pengalaman budaya yang dibalut hangat dengan keramahtamahan dan lebih dari sekedar pengalaman singgah.

Di momen ini juga Bapak Gusti Muchlis, menjawab semua pertanyaan dan tanda tanya yang timbul terkait alasan terkuat menanggalkan nama Solia, karena nama brand sebelumnya disiapkan untuk ruang yang lebih besar, yang mana nantinya keinginan kami mewujudkan sebuah yayasan di bidang akademik. Dan target pasar utama Zigna lebih ke bintang 4 dan FIM ke bintang 3, dengan value di daerah wisata dan dekat dengan pusat kota maka segmentasi mengarah ke wisatawan atau traveller serta di harapkan juga menjadi support system untuk daerah wisata tersebut dan nantinya dengan identitas baru maka akan ada perluasan bisnis yang mana menjadi tujuan kami untuk unit brand Zigna Hotels yang lain. New Brand Launching Zigna Kampung Batik & FIM by Zigna tak lepas dari tantangan besar di industri yang sangat kompetitif ini, karena standar brand sebelumnya yang sudah tinggi sebagai salah satu pilihan hotel favorit di kota Solo, menjadikan motivasi membawa brand baru ini ke next level dari yang pernah di capai sebelumnya. (RO/Z-2)