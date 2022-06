Taiwan Excellence Week Siap Digelar di Surabaya

Di tengah masa pemulihan ekonomi global pasca pandemi Covid-19, Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) siap menggelar Taiwan Excellence Week 2022, yang akan memperkenalkan berbagai produk teknologi unggulan dan inovatif dari Taiwan. Perhelatan digelar pada 30 Juni - 3 Juli 2022 di Atrium Tunjungan Plaza 6 Lantai 2, Surabaya, Jawa Timur.

Acara serupa sukses diselenggarakan di Mall Kelapa Gading, Jakarta pada 16-19 Juni lalu. Kali ini, Taiwan akan memboyong sekitar 59 produk inovatif Taiwan Excellence di bidang olahraga dan gaya hidup.

Director of Taiwan Trade Center Jakarta, Tony Lin mengatakan bahwa saat ini seluruh bidang industri tengah mencoba bangkit pasca diterpa pandemi sejak tahun 2020 yang lalu. “Melalui acara Taiwan Excellence Week 2022, kami memperkenalkan 59 produk inovasi terbaru dari 22 perusahaan terpilih, dengan teknologi terkini dan solusi inovatif untuk Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, Taiwan Excellence juga hadir di Surabaya, agar produk unggulan Taiwan semakin dikenal di seluruh Indonesia,” jelas Tony Lin dalam keteranganya, Jumat (24/6).

Beberapa perusahaan ternama dari Taiwan yang akan hadir di acara Taiwan Excellence Week di Tunjungan Plaza 6 Surabaya antara lain Tokuyo Biotech Co., Ltd., Rice Ear Ltd., Lobsang Co., Ltd., dan Victor Rackets Ind. Corp.

Tokuyo Biotech Co., Ltd. berdiri sejak 2001 dan dikenal sebagai penyedia produk kursi pijat profesional. Salah satu produk unggulan Tokuyo yakni Tokuyo Massage Chair TC-688, yang didesain menyerupai bentuk telur yang unik dan dilengkapi dengan dekorasi sederhana di panel samping, serta pengendali jarak jauh. Fungsi utama dari produk ini adalah untuk membantu konsumen menikmati tidur yang lebih nyaman, dan sangat efektif bagi mereka yang sering menderita sakit kepala, dengan menerapkan fungsi pijat Hakuto.

Sementara Rice Ear Ltd. adalah penyedia solusi bagi penderita alergi, melalui brand LUFTQI yang memiliki teknologi pengumpul debu elektro-statis. Salah satu produk unggulannya adalah LUFT Duo Portable Air Purifier, yang dirancang sebagai pembersih udara terkecil, untuk membersihkan udara yang kita hirup. Melalui produk ini LUFTQI mengembangkan nanoteknologi fotokatalisis revolusioner untuk memecah dan menghancurkan VOC, bakteri, dan serbuk sari yang merupakan faktor alergi.

Selanjutnya Lobsang Co., Ltd. akan memperkenalkan produk Stairlift atau kursi lift tangga yang sangat cocok digunakan oleh para lansia, anak kecil maupun orang yang berkebutuhan khusus untuk naik turun tangga. Produk ini merupakan hasil kerjasama Lobsang Co., Ltd. dengan Institut Penelitian Teknologi Industri di Taiwan. Stairlift memiliki desain yang nyaman dan kokoh, serta memiliki nilai estetis ketika diintegrasikan dengan desain tangga di dalam rumah.

Selain itu juga ada Victor Rackets Ind. Corp, yang merupakan perusahaan terkemuka dunia dalam industri bulutangkis yang didirikan di Taipei, Taiwan. Sejak 1968, Victor telah mendedikasikan diri untuk berinovasi dalam teknologi paling canggih untuk memproduksi raket, alas kaki, pakaian, dan aksesori khusus bulutangkis. Hingga kini, rangkaian produk-produk dari Victor telah disambut dan dijual di lebih dari 60 negara di lima benua.

Selanjutnya, Johnson Health Tech juga dipastikan akan berpartisipasi dengan membawa produk-produk unggulan mereka di bidang olahraga. Johnson Health Tech merupakan salah satu perusahaan unggulan Taiwan yang telah mendapatkan beragam penghargaan di bidang produk olahraga. Salah satunya adalah Treadmill Horizon Citta TT5 yang memiliki desain modern dan fungsional, dimana pengguna dapat melakukan olahraga dan menyelesaikan pekerjaan secara bersamaan di meja opsional yang dapat dilepas.

“Kami berharap masyarakat Surabaya semakin mengenal lebih dekat tentang Taiwan Excellence dan produk-produk terbaik Taiwan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, melalui acara ‘Taiwan Excellence Week 2022’ ini akan semakin mempererat hubungan dagang antara Indonesia dengan Taiwan,” tutup Tony Lin. (OL-13)

