Negara Termiskin di Dunia pada 2022, Ada Indonesia?

MISKIN menurut KKBI merupakan kata yang memiliki arti tidak bertahta, serbakekurangan, atau berpenghasilan sangat rendah. Kata miskin tidak hanya bagi perorangan. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui bahwa negara juga bisa dikategorikan miskin dari berbagai aspek.

Untuk menilai negara miskin dapat diindentifikasi dengan melihat tingkat gross domestic product (GDP) per kapita atau produk domestik bruto (PDB) di tiap negara. Berikut merupakan urutan negara termiskin saat ini:

1. Burundi dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$263.67.

2. Sudan Selatan dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$303.15.

3. Malawi dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$399.10.

4. Mozambik dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$455.01.

5. Republik Demokratik Kongo (DRC) dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$456.89.

6. Republik Afrika Tengah dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$480.50.

7. Afghanistan dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$499,44.

8. Madagaskar dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$514,85.

9. Sierra Leone dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$518,47.

10. Nigeria dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$535,83.

11. Eritrea dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$585,16.

12. Chad dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$639,85.

13. Yaman dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$645.13.

14. Liberia dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$653,60.

15. Togo dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$690,28.

16. Haiti dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$732,07.

17. Sudan dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$734,60.

18. Gambia dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$746.33.

19. Guinea-Bissau dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$766,75.

20. Burkina Faso dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$768,83.

21. Rwanda dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$823,40.

22. Tajikistan dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$833,55.

23. Mali dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$899,22.

24. Uganda dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$915,35.

25. Zimbabwe dengan tingkat PDB per kapita sebesar US$921,85.

Dari 25 negara di atas, tidak terdapat Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa negara Indonesia mampu bertahan untuk terus menjadi negara berkembang dan tidak termasuk negara termiskin. Asal tahu saja, Indonesia saat ini menduduki peringkat 101 dengan tingkat PDB sebesar US$12.222 per kapita. (OL-14)