Pertamina Berencana Menaikkan Harga Pertamax

PT Pertamina (Persero) berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pertamax pada tahun ini. Perusahaan pelat merah itu tengah mengkaji penyesuaian harga untuk produk bahan bakar khusus (BBK) tersebut.

Pejabat sementara (Pjs) Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Irto Ginting menuturkan, sudah dua tahun tidak ada kenaikan harga BBM dengan oktan Research Octane Number (RON) 92 itu.

"Kita sedang mereviu harga pertamax series/BBK. Terakhir melakukan penyesuaian pada (harga) pertamax di februari 2020," ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (11/2).

Irto menjelaskan, penyesuaian harga pertamax melihat perkembangan harga minyak dunia yang naik. Pada (19/1) misalnya, harga minyak mentah berjangka Brent melonjak 1,2% atau US$1,03 menjadi US$87,51 per barel.

Selain itu, Pertamina juga menegaskan alasan harga Pertamax akan naik disebabkan adanya pemulihan ekonomi yang terjadi di Tanah Air.

Pada dua tahun terakhir harga BBM tersebut tidak mengalami lonjakan karena mempertimbangkan penurunan daya beli masyarakat pada masa pandemi covid-19

"Alasan lainnya kami mereview (harga) pertamax karena pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai membaik, dan semoga tetap membaik," sebut Irto.

Saat ini harga pertamax dipatok Pertamina pada kisaran Rp9 ribuan per liter, sementara untuk pertamax turbo dijual 12 ribuan per liter, dan pertamina dex dikisaran Rp11 ribuan per liter.

Untuk kapan harga BBM pertamax bakal naik, Irto tidak memberikan kepastian waktunya.

"Reviu masih on progress," pungkasnya. (OL-4)