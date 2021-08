Saham Inggris Naik 0,30 persen

SAHAM Inggris naik pada Senin (23/8) waktu setempat, dengan indeks acuan FTSE 100 di bursa London naik 0,30 persen, atau 21,12 poin, menjadi ditutup pada 7.109,02 poin.

J Sainsbury, jaringan supermarket yang berbasis di Inggris, melonjak 15,37 persen, menjadi yang naik tertinggi di kelompok saham unggulan. Rolls-Royce Holdings dan Evraz masing-masing meningkat 3,25 persen dan 2,90 persen.

BT Group, perusahaan induk telekomunikasi multinasional Inggris, adalah yang berkinerja terburuk di klompok saham unggulan, dengan sahamnya turun 3,03 persen. SSE, sebuah perusahaan energi Skotlandia, turun 1,89 persen. Pershing Square Holdings, perusahaan pengelola dana lindung nilai, turun 1,77%. (Ant/OL-13)

