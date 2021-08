Serial On The Job akan Tayang di HBO GO pada 12 September

SERIAL thriller kriminal HBO Asia Original sebanyak enam episode yang berdurasi satu jam dari Filipina, On The Job mulai tayang secara global dan eksklusif di HBO GO pada 12 September mendatang dengan menampilkan tiga episode pertama. Episode selanjutnya akan tayang setiap Minggu.

Terinspirasi oleh peristiwa nyata, serial yang berkisah seputar sindikat kejahatan yang membebaskan sementara seorang narapidana, dikontrak untuk melakukan pembunuhan politis bagi mereka yang berkuasa, kecuali sindikat kejahatan yang dijalankan para politikus.

Para narapidana yang dikontrak sebagai pembunuh Tatang (Joel Torre), Daniel (Gerald Anderson), dan Roman (Dennis Trillo) kadang-kadang dikeluarkan dari penjara untuk ditugaskan membunuh atas perintah klien misterius yang berkuasa.

Sementara, para penegak hukum Joaquin (Joey Marquez) dan Francis (Piolo Pascual), juga jurnalis Sisoy (John Arcilla) dan Arnel (Christopher De Leon) berusaha mengungkap kebenaran di balik pembunuhan dan penghilangan tersebut.

Serial ini juga menyoroti realita dunia terkait berita palsu dan bagaimana mudahnya kebenaran dapat dipelintir dan disebarluaskan ke masyarakat di era informasi saat ini.

Dua episode pertama dari serial ini telah ditayangkan sebagai sebuah film di Festival Film Cannes 2013 sementara empat episode terakhir akan tayang sebagai sebuah film pada Competition di ajang bergengsi Festival Film Venice 78th.

Dibuat dan disutradarai oleh Erik Matti, serial dalam Bahasa Inggris dan Filipina itu difilmkan di Filipina. Serial ini juga dibintangi Dante Rivero (Mayor Pedring Eusebio) dan Lotlot De Leon (Weng).

Diproduksi oleh Reality MM Studios dan Globe Studios, ON THE JOB ditulis oleh Michiko Yamamoto dan Erik Matti sertya executive producer Ronald "Dondon" Monteverde, Erik Matti, Joe Caliro dan Quark Henares.