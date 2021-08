Cruella Bakal Hadir di Layanan Streaming Mulai 5 September 2021

"Cruella", film live-action tentang salah satu sosok tokoh antagonis yang paling fashionable dan legendaris, Cruella de Vil, akan hadir di layanan streaming Disney+ Hotstar pada 5 September 2021.

Film yang rilis pada Mei lalu tersebut berhasil mendapat tanggapan positif dari para penggemar karena kualitas visual yang mengagumkan, kisah yang menarik, serta penampilan luar biasa dari Emma Stone (Cruella/Estella) dan Emma Thompson (Baroness).

“Cruella” menceritakan awal kehidupan sosok villain ikonik nan modis, Cruella de Vil. Berlatar di kota London tahun 1970-an, di tengah revolusi punk-rock, film ini diawali dengan kisah seorang gadis cerdas dan kreatif bernama Estella. Dengan bakatnya, Estella memiliki ambisi yang besar untuk berkarya di dunia mode.

Bersama kedua sahabatnya, Estella mencoba bertahan hidup di pinggiran kota London, hingga suatu ketika, bakat Estella menarik perhatian salah satu sosok paling berpengaruh di dunia mode, Baroness von Hellman.

Namun, hubungan keduanya yang dipenuhi dengan berbagai peristiwa akan mengundang sisi lain dalam diri Estella, yaitu Cruella - sosok yang licik, modis, dan dipenuhi rasa dendam.

Selain Stone dan Thompson, film ini turut dibintangi Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste, dan Mark Strong.

Disutradarai oleh Craig Gillespie, dengan screenplay oleh Dana Fox dan Tony McNamara, cerita yang ditulis oleh Aline Brosh McKenna dan Kelly Marcel & Steve Zissis ini diadaptasi dari novel “The One Hundred and One Dalmatians” oleh Dodie Smith.

“Cruella” diproduseri oleh Andrew Gunn, Marc Platt, dan Kristin Burr, p.g.a., dengan Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff, dan Glenn Close sebagai produser eksekutif.

Sementara itu, Disney telah mengkonfirmasi bahwa "Cruella" akan kembali lewat sebuah film sekuel. (Ant/OL-12)