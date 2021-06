The Zora BSD City Hadirkan Daikanyama untuk Komersial sekaligus Tempat Tinggal

MITSUBISHI Corporation dan Sinar Mas Land melalui PT BSD Diamond Development meluncurkan produk bisnis komersial bernama Daikanyama di kawasan perumahan eksklusif The Zora, BSD City. Produk dengan konsep commercial business living tersebut berlantai empat dan memiliki eksklusivitas akses dengan keberadaan pintu masuk di masing-masing lantai. Dengan demikian setiap lantai dapat dimanfaatkan untuk beragam fungsi dan bisnis.

Lantai satu dan dua dapat berfungsi sebagai area komersial. Pada level ini, area komersial dapat didesain secara modern sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam melakukan kegiatannya. Desain yang stylish menjadikannya tempat yang sempurna bagi para wirausahawan untuk merancang bisnis mereka. "Setiap unit memiliki balkon sebagai bagian dari ruang terbuka untuk beraktivitas dengan udara yang mengalir, lebih aman terutama di masa pandemi. Level ini dapat dimanfaatkan untuk restoran atau tempat berbelanja, bisa pula dijadikan boutique office," ujar Direktur PT BSD Diamond Development Theodore G. Thenoch.

Theodore menjelaskan lebih jauh tentang lantai tiga dan empat yang dapat dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau disewakan sebagai co-living. Para pemilik bisnis di lantai satu dan dua dapat memanfaatkan area tersebut sebagai tempat tinggal atau menjadikannya sebagai investasi untuk disewakan bagi pihak lain. Pada level ini terdapat skylight garden atau taman terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk berjemur di sinar matahari atau sekadar bercengkerama dengan keluarga dan rekan bisnis.

Pasar utama yang mendukung commercial business living Daikanyama cukup luas, di antaranya keluarga yang sudah tinggal di kawasan ini. The Zora BSD City hingga kini memiliki empat klaster yang dihuni sekitar 579 rumah tangga. Ada pula 265 rumah yang sudah dibangun dan 117 unit telah diserahkan kepada konsumen. "Rumah-rumah di klaster tersebut memiliki harga jual mulai dari Rp4,7 miliar sampai dengan Rp12,5 miliar. Ini berarti daya beli mereka cukup besar," tutur Theodore. The Zora BSD City pun dikelilingi beberapa kawasan perumahan yaitu Mozia, Vanya Park, Greenwich Park, De Park, Foresta, Nava Park, Branz, Sky House, The Icon, dan The Avani.

Selain keluarga yang ada di berbagai perumahan itu, potensi pasar Daikanyama juga datang dari para karyawan yang bekerja di sejumlah perusahaan dalam kawasan Green Office Park dan perkantoran sepanjang area BSD Boulevard. Potensi pasar tersebut diperkirakan mencapai 12.229 pekerja pada 2023 dari perkantoran seperti BCA Tower, Foresta Business Loft, My Republic Plaza, Green Office Park 9, Sinar Mas Land Plaza, Grha Unilever, Traveloka Campus, Wisma BCA, Plaza BNI, dan yang akan segera hadir Mandiri Tower.

Daikanyama di The Zora BSD City juga dikelilingi sejumlah sekolah dan universitas yang memproyeksikan terdapat 17.146 pelajar dan mahasiswa pada 2023. Potensi pasar yang besar ini datang dari IPEKA School, Prasetiya Mulya University, Jakarta Nanyang School, IULI, Sinarmas World Academy, Sampoerna Academy, Al-Azhar, Binus School Serpong, Unika Atmajaya, Pradita University, dan Universitas Multimedia Nusantara.

Daikanyama saat ini memasarkan dua tipe unit yaitu Standard dengan luas bangunan 243 m2 dan luas tanah 100 m2 serta Corner dengan luas bangunan 274 m2 dan luas tanah 120 m2. Jumlah unit terbatas. Tipe Standard dijual mulai dari harga sekitar Rp6,8 miliar. (RO/OL-14)