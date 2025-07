Living World Kota Wisata Cibubur Manjakan Pelanggan dengan Hadirkan Marvelous Celebration

Direktur Operasional Living World Kota Wisata Cibubur Theresia Setiadjaja (kiri), GM Operasional Living World Kota Wisata Cibubur Budi Santoso (tengah), Wadir Operasional Living World Kota Wisata Cibubur Junia Sarita.(Dok. Istimewa)

LIVING World Kota Wisata Cibubur, “The Biggest Home Living, Lifestyle & Eat-ertainment” di area timur Jakarta dan Bogor, yang dikelola oleh PT Sahabat Kota Wisata, perusahaan joint venture antara Kawan Lama Group dan Sinar Mas Land, menggelar rangkaian acara hiburan serta program belanja bertajuk Marvelous Celebration, yang berlangsung sejak 4 Juli 2025. Sebagai puncak acara, Living World Kota Wisata Cibubur menghadirkan malam apresiasi pengunjung melalui pengumuman hadiah Grand Prize dalam program undian Marvelous Surprize dan Late Night Shopping Diskon hingga 70% sampai pukul 23.00 WIB, serta pertunjukan spesial dari Raisa pada Sabtu, 26 Juli 2025.

Theresia Setiadjaja, Direktur Operasional Living World Kota Wisata Cibubur, menyampaikan, “Merupakan kebanggaan bagi kami dapat menjadi bagian dari masyarakat Cibubur, Bogor, serta kawasan timur Jakarta dan sekitarnya. Sejak awal, kami berkomitmen untuk menjadi lebih dari sekadar pusat perbelanjaan, kami ingin menjadi ruang yang menghadirkan pengalaman berkesan bagi seluruh keluarga. Sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme dan dukungan pengunjung sejak awal kehadiran Living World Kota Wisata Cibubur, kami menghadirkan program Marvelous Celebration, sebuah perayaan penuh hiburan, mulai dari program undian berhadiah mobil, penawaran harga menarik, hingga konser musik dari Raisa yang dapat dinikmati bersama keluarga.”

Sebagai bagian dari rangkaian Marvelous Celebration, Living World Kota Wisata Cibubur juga berkolaborasi dengan berbagai komunitas dan tenant untuk menghadirkan berbagai aktivitas yang menjadi wadah ekspresi, kreativitas, dan kebersamaan bagi anak-anak dan keluarga. Program-program yang dihadirkan antara lain kelas memasak Junior Chef bersama Go! Go! CURRY - Genki no Minamoto dan Chatime, Si Koki Cilik bersama Dapur Solo, penampilan dari sekolah musik, Denim Fashion Show Competition, Balance Bike Competition yang diselenggarakan oleh London Taxi Bike Indonesia, serta berbagai creative event lainnya. Selain itu, Gramedia turut menghadirkan sesi Meet & Greet bersama penulis buku J.S. Khairen dan Henry Manampiring yang memberikan ruang inspiratif bagi para pengunjung yang memiliki minat di bidang literasi dan pengembangan diri.

Fariyanto Nikholas Sonda, CEO Retail & Hospitality Sinar Mas Land, turut menyampaikan, “Kami merancang Living World Kota Wisata Cibubur dengan konsep yang tidak hanya menghadirkan ragam tenant berkualitas, tetapi juga memperhatikan kebutuhan akan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan penuh nilai. Sebagai destinasi gaya hidup yang terus berkembang, kami berkomitmen memperkuat posisi Living World Kota Wisata Cibubur sebagai one stop shopping experience. Melalui program seperti Marvelous Celebration, kami ingin menjadikan pusat perbelanjaan ini sebagai tempat berkumpul, berekspresi, dan tumbuh bersama keluarga serta komunitas. Kolaborasi dengan tenant, brand lokal maupun internasional, hingga komunitas kreatif menjadi wujud komitmen kami dalam menghadirkan ruang publik yang dinamis dan relevan.”

Pada malam puncak Marvelous Celebration, pengunjung juga dimanjakan dengan Late Night Shopping Discount up to 70% dan berbagai penawaran menarik. Pengunjung yang berbelanja dengan minimum transaksi Rp250.000 berkesempatan mengikuti program X-TRA Payday Rewards untuk memenangkan hadiah dan voucher belanja, berfoto di 360° Photobooth, serta mendapatkan double chances untuk mendapatkan hadiah utama satu unit mobil dalam program undian Marvelous Surprize. Living World Kota Wisata Cibubur juga memberikan apresiasi khusus kepada pengunjung dengan total transaksi tertinggi selama periode 4–24 Juli 2025 melalui program Marvelous Shopper, berupa hadiah jam tangan eksklusif dan logam mulia.

Sejak diresmikan pada 5 April 2024, Living World Kota Wisata Cibubur berkomitmen menjadi pusat gaya hidup yang menawarkan lebih dari sekadar pengalaman berbelanja. Dirancang sebagai destinasi favorit masyarakat Cibubur dan sekitarnya, mal ini mengusung konsep bangunan ramah lingkungan (eco-friendly) dan desain arsitektur bertema Journey Through Java yang menggabungkan elemen forest, mountain, woodlands, dan garden. Keunggulan lainnya juga ditunjukkan melalui kehadiran berbagai tenant ternama, baik lokal maupun internasional, dengan konsep Flagship Home Living, Home Improvement & Lifestyle, serta fasilitas lengkap untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Pada kuartal ketiga 2025 mendatang, ARTOTEL Living World Kota Wisata juga akan segera hadir, menjadi hotel bintang empat terintegrasi sebagai bagian dari proyek mixed use yang dikembangkan oleh PT Sahabat Kota Wisata, untuk mendukung kebutuhan MICE serta memperkaya pengalaman masyarakat di kawasan ini secara lebih menyeluruh.

Berbagai merek ritel Kawan Lama Group hadir di Living World Kota Wisata Cibubur, seperti AZKO, INFORMA, INFORMA ELECTRONICS, SELMA, KELS, Toys Kingdom, Pet Kingdom, ATARU, EYE SOUL, dan THYS. Selain itu hadir juga beragam brand kuliner di bawah naungan F&B ID, diantaranya Chatime with Korean Snacks by Cupbop, Gindaco, Chatime Atealier, dan Go! Go! CURRY- Genki no Minamoto.

Pengunjung juga dapat menikmati beragam destinasi belanja, kuliner, dan hiburan lainnya seperti seperti AEON Supermarket, Uniqlo, Cinema XXI with IMAX, Kidzooona Safari, Timezone, Multi Toys, Funworld Bowling, OH!SOME, Miniso, M&G Life, Molly Fantasy, JD Sports, ANTA The First Store in Indonesia, Sports Station, Sports Direct, Foot Locker, The Athlete's Foot, Sociolla, Jenahara, Batik Keris, This is April, Digimap, Erafone, Urban Republic, Samsung, Samsonite, Happy Dental, Hair Code, Bebek Tepi Sawah, Gion Sushi, Tong Tji Tea House, Kopi Tarik Aceh Andalan, Steak 21, Fore Coffee, The Palace, Dominique Jewellery, Diamond & Co, dan lainnya. Tidak hanya itu saja, beragam merek ternama juga akan hadir, seperti Under Armour, Anytime Fitness, Fun & Fit, Wilson, UBS Gold, Flash Coffee, dan Sancha, yang akan semakin melengkapi pengalaman mengunjungi Living World Kota Wisata Cibubur.

Living World Kota Wisata Cibubur dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Cibubur dan sekitarnya, melalui dua akses tol melalui Jagorawi dan JORR 1 (via Jatiasih). Kota Wisata Cibubur juga memiliki akses langsung ke pintu Tol Cimanggis-Cibitung yang terkoneksi dengan jalan Tol Cinere-Jagorawi dan jalan Tol Jakarta-Cikampek. Selain akses kendaraan pribadi, warga Kota Wisata juga akan semakin dimudahkan dengan sarana transportasi light rapid transit (LRT) dengan rute Cibubur-Cawang-Dukuh Atas. Sebelumnya warga Kota Wisata juga telah dimanjakan dengan akses transportasi shuttle bus yang beroperasi dari dalam Kota Wisata dan memiliki rute ke beberapa titik di pusat kota Jakarta seperti Sudirman, Senayan, Semanggi, Grogol, dan ITC Mangga Dua. (RO)