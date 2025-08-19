Sinar Mas Land Raih Penghargaan Top 10 Developer dan Elite Winners di Ajang Hubexo Asia Awards 2025

Sinar Mas Land raih penghargaan di ajarng Hubexo Asia Awards 2025(Doc Sinar Mas Land)

SINAR Mas Land kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional dengan meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang Hubexo Asia Awards 2025 yang digelar pada Jumat (15/8) di Hotel Raffles Jakarta.

Penghargaan Top 10 Developer berhasil diraih Sinar Mas Land berkat pencapaian nilai agregat tertinggi dari berbagai proyek yang tengah dibangun selama satu tahun terakhir (periode 2024).

Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti tingkat keberlanjutan perusahaan, sertifikasi bangunan hijau, dan berbagai aspek lainnya yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan konstruksi tanpa hambatan terhadap keberlangsungan proyek.

Sementara itu, predikat Elite Winners dianugerahkan sebagai bentuk pengakuan atas kiprah luar biasa Sinar Mas Land di industri properti Asia, setelah berhasil meraih penghargaan lebih dari 10 kali pada ajang BCI Asia Awards.

Hubexo Asia Awards, yang sebelumnya dikenal sebagai BCI Asia Awards, merupakan ajang bergengsi yang mengapresiasi keunggulan dalam industri arsitektur dan konstruksi di Asia.

Penghargaan ini diberikan kepada para pengembang, arsitek, dan kontraktor terbaik di tujuh pasar properti utama; Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pada tahun 2025, Hubexo Asia Awards merayakan 20 tahun penyelenggaraannya dengan berbagai acara, seperti sesi networking antar pelaku industri, pameran produk unggulan, serta presentasi proyek-proyek inovatif dari para finalis dan pemenang.

Metode penilaian yang objektif dan independent membuat ajang ini dipercaya oleh para pengembang dan arsitek ternama, serta para pemangku kepentingan lainnya di bidang konstruksi dan properti.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk kembali dinobatkan sebagai Top 10 Developer sekaligus meraih predikat Elite Winners di ajang Hubexo Asia Awards 2025. Pencapaian yang telah kami pertahankan selama lebih dari sepuluh tahun berturut-turut, mencerminkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap komitmen Sinar Mas Land dalam menghadirkan solusi properti yang inovatif, berkualitas, dan berkelanjutan. Kami senantiasa mengedepankan konsep green dan sustainable development yang tidak hanya memberikan manfaat bagi para penghuni, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat luas. Penghargaan ini juga semakin mengukuhkan posisi Sinar Mas Land sebagai pengembang terkemuka di Indonesia dan Asia, yang senantiasa berkomitmen membangun kawasan yang relevan, progresif, dan berdampak positif bagi masa depan,” ungkap Herry Hendarta, Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land.

Sinar Mas Land telah mengembangkan berbagai proyek perumahan unggulan di antaranya BSD City (Tangerang Raya), Kota Wisata & Legenda Wisata (Cibubur), Grand Wisata (Bekasi), Wisata Bukit Mas & Klaska Residence (Surabaya), serta Grand City Balikpapan & Balikpapan Baru (Balikpapan).

Untuk memperkuat posisinya sebagai pelaku utama di industri properti, perusahaan pun melakukan ekspansi bisnis dengan mengakuisisi PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) pada 2024 lalu.

Akuisisi ini menambah portofolio Sinar Mas Land di kawasan strategis Cibubur, Cileungsi hingga Bogor, Jawa Barat dengan sejumlah proyek di antaranya Rancamaya Golf Estate, Royal Tajur, dan Harvest City.

Seluruh proyek tersebut dirancang sebagai kawasan hunian maupun komersial yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi, menghadirkan lingkungan yang modern dan terpadu, serta memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Tak hanya berfokus pada kualitas dan inovasi desain, seluruh proyek yang dikembangkan oleh Sinar Mas Land juga mengintegrasikan teknologi digital mutakhir dengan prinsip pembangunan hijau yang berkelanjutan.

Pendekatan ini mencerminkan visi perusahaan untuk membangun lingkungan yang cerdas dan adaptif, di mana masyarakat dapat menikmati kemudahan hidup modern tanpa mengesampingkan kelestarian alam.

Melalui penerapan berbagai solusi digital, seperti infrastruktur smart city,sistem manajemen energi yang efisien, serta integrasi transportasi ramah lingkungan, Sinar Mas Land berupaya menciptakan kawasan hunian berkualitas yang dapat mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Komitmen ini selaras dengan prinsip perusahaan “Building for a Better Future”, yang mengedepankan terciptanya harmoni antara inovasi teknologi dan upaya pelestarian lingkungan sebagai fondasi utama untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. (Adv)