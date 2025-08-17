Propan Raya Kembali Jadi Award Partner di Hubexo Asia Award 2025

Ilustrasi(Dok Propan Raya)

PROPAN Raya kembali menunjukkan konsistensinya dalam mendukung dunia arsitektur dan properti Indonesia dengan menjadi award partner di ajang bergengsi Hubexo Asia Award 2025 yang digelar di Raffles Hotel Jakarta. Tahun ini menjadi tahun keempat berturut-turut Propan Raya hadir sebagai award partner.

Acara puncak Hubexo Asia Award 2025 menobatkan 10 Top Arsitek serta 10 Top Developer Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan karya-karya terbaik yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai bagian dari perayaan 20 tahun, acara ini juga menghadirkan Elite Awards, sebuah penghargaan istimewa yang diberikan kepada arsitek dan pengembang yang berhasil masuk dalam Top 10 sebanyak sepuluh kali atau lebih selama dua dekade terakhir. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh CEO PT Propan Raya, Kris Rianto Adidarma, bersama perwakilan Hubexo.

“Kami bangga dapat kembali menjadi bagian dari Hubexo Asia Award. Kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Propan Raya untuk terus mendukung dunia arsitektur Indonesia, khususnya dalam mendorong lahirnya desain dan bangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Kris dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (17/8).

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Direktur Propan Raya, Yuwono Imanto turut membawakan pemaparan mengenai perjalanan panjang Propan Raya dalam mendukung green architecture. Sejak 2011, Propan secara konsisten mendukung bangunan hijau melalui Sayembara Arsitektur Nusantara yang berkolaborasi dengan Green Building Council Indonesia.

Selain itu, Propan juga telah konsisten memproduksi produk-produk cat waterbased ramah lingkungan yang aman, rendah emisi, serta cocok diaplikasikan untuk berbagai jenis bangunan, baik hunian, perkantoran, hingga fasilitas publik. Bentuk konsisten ini telah ditunjukkan Propan melalui sistem pengolahan limbah Alkindo Mitraraya, polymer plant and research center milik Propan yang menjadi percontohan di wilayah Tangerang. Tak hanya itu, Propan juga membangun Propan Dekorindo Raya, pabrik khusus waterbased sejak 2017 yang disebut state of the art waterbased plant in Asia Pacific.

“Produk ramah lingkungan bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan nyata untuk mewujudkan arsitektur berkelanjutan. Propan Raya berkomitmen akan terus menghadirkan solusi cat berbasis air yang ramah lingkungan, demi mendukung desain yang indah sekaligus bertanggung jawab terhadap masa depan bumi,” jelas Yuwono.

Tidak hanya hadir sebagai award partner, Propan Raya juga membuka booth khusus di area acara yang menampilkan berbagai lini produk ramah lingkungan dengan tema Propan Green Products for Sustainable Design. Booth ini sekaligus menjadi ruang interaksi bagi para hadirin untuk lebih mengenal teknologi cat berbasis air, serta mengikuti beragam aktivasi menarik dengan hadiah eksklusif.

Keikutsertaan Propan Raya dalam Hubexo Asia Award 2025 menegaskan posisi perusahaan sebagai pelopor inovasi cat ramah lingkungan di Indonesia. Melalui dukungan berkelanjutan terhadap dunia arsitektur dan konstruksi, Propan berkomitmen untuk tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya lingkungan binaan yang lebih hijau dan berkelanjutan. (E-4)