Wujudkan Akses Pendidikan Inklusif, Sinar Mas Land Salurkan Bantuan Pendidikan bagi 306 Penerima

Sinar Mas Land selenggarakan Program Bantuan Pendidikan 2025(Doc Sinar Mas Land)

PENDIDIKAN yang inklusif dan berkualitas merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Namun, kenyataannya masih banyak pelajar yang menghadapi hambatan untuk mendapatkan pendidikan layak, salah satunya akibat kendala pembiayaan.

Menyadari hal tersebut, Sinar Mas Land kembali menyelenggarakan Program Bantuan Pendidikan 2025. Inisiatif ini bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda, khususnya di BSD City dan sekitarnya, untuk meraih pendidikan yang lebih baik dan setara.

Penyerahan bantuan pendidikan secara simbolis dilakukan oleh Panji Himawan (Senior Vice President of President Office Sinar Mas Land) dan didampingi oleh Adhityo Galih Priyambodo (Vice President of Corporate Social Responsibility Sinar Mas Land) serta Ignesjz Kemalawarta (Advisor of President Office Sinar Mas Land) kepada perwakilan penerima manfaat pada 15 Agustus 2025 di Auditorium Green Office Park (GOP) 9, BSD City.

Baca juga : Sinar Mas Land Dukung Monash Velos Accelerator untuk Percepat Inovasi Kesehatan

Pada tahun ini, jumlah bantuan pendidikan senilai Rp300 juta untuk 306 orang penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak karyawan non-staff Sinar Mas Land, siswa/i jenjang PASP (Pendidikan Anak Setingkat PAUD), Mitra Sekolah BERHATI mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), guru/tenaga didik, penggerak pendidikan, dan anakanak dari petani binaan CSR Sinar Mas Land di sekitar lingkungan proyek perusahaan.

“Pendidikan merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Melalui Program Bantuan Pendidikan 2025, kami ingin memastikan bahwa setiap anak, guru, maupun penggerak pendidikan yang menjadi bagian dari keluarga besar Sinar Mas Land dan masyarakat binaan, mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Program ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) mengenai pendidikan berkualitas yang inklusif. Peningkatan jumlah penerima manfaat sebesar 7 persen tahun ini menjadi bukti komitmen kami untuk terus memperluas dampak positif bagi masyarakat,” ungkap Managing Director President Office Sinar Mas Land, Dony Martadisata.

Selain penyerahan bantuan pendidikan secara simbolis, kegiatan ini diisi dengan Workshop Parenting yang dibawakan oleh Arfilla Ahad Dori, M.Psi., Psikolog Pendidikan dari platform Parentific dengan tema “Semangat 45 dari Meja Belajar, Mendampingi Anak Tanggung Berjuang”.

Baca juga : Sinar Mas Land dan BP-AKR Meresmikan SPBU bp Pertama di BSD City, Beroperasi per 21 Juli 2025

Workshop ini ditujukan bagi orang tua, siswa, dan guru binaan CSR Sinar Mas Land. Dalam sesi tersebut, orang tua dibekali pemahaman mengenai peran penting mereka dalam mendampingi anak belajar di rumah, membangun komunikasi yang sehat, dan menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini.

Bagi siswa, workshop menjadi ajang pengembangan potensi diri, membangun mimpi, serta mempelajari soft skills yang tidak selalu didapatkan di ruang kelas. Sementara bagi guru, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat kompetensi, berbagi praktik baik, dan memperluas wawasan dalam mengelola pembelajaran yang lebih inklusif dan menyenangkan.

Sinar Mas Land melalui divisi Corporate Social Responsibility dengan berbagai program telah memberdayakan sejumlah komunitas di berbagai bidang mulai dari ekonomi, pertanian, lingkungan hingga pendidikan di wilayah Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang hingga Kabupaten Bogor.

Komunitas tersebut diberdayakan melalui beberapa program di antaranya Bina Sekolah, Bina Literasi, Bina Kampung, Bina Usaha, Pasar Rakyat Go Digital hingga program Kemitraan Pertanian Lokal.

Program Bina Sekolah dan Bina Literasi diimplementasikan melalui sederet aktivitas seperti peningkatan kapasitas tenaga pendidik, bantuan pendidikan, bantuan sekolah, peningkatan kapasitas siswa melalui kelas kewirausahaan sosial, kelas seni lukis canvas dan digitalisasi, Pendidikan Anak Setingkat PAUD (PASP), termasuk pengembangan untuk Orang Tua siswa PASP serta pendampingan program pendidikan secara berkala di wilayah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, program Kemitraan Pertanian Lokal dilaksanakan melalui budidaya pertanian secara kemitraan dengan petani lokal di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Program ini tidak hanya berdampak secara ekonomi saja, namun juga sekaligus menjadi bentuk upaya pelestarian lingkungan karena berpijak pada prinsip pertanian ramah lingkungan (sustainable farming) dan ketahanan pangan yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainability) dengan menggunakan pupuk organik dan pestisida alami.

Pada aspek Climate Change Management Sustainability, Sinar Mas Land telah konsisten melaksanakan program Plastic to Food dan Plastic to Book. Program tersebut mengajak masyarakat di wilayah Kecamatan Pagedangan dan Cisauk (Kabupaten Tangerang), dan Serpong (Kota Tangerang Selatan) untuk mengumpulkan sampah plastik yang dapat ditukar dengan buku bacaan, ataupun kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng. (Adv)