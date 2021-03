Petani Kecewa Impor Beras tetap Dilakukan

RENCANA impor beras yang kini menjadi perbincangan masyarakat terus bergulir. Pemerintah bahkan telah mengalokasikan impor beras sebesar 1 juta ton kepada Bulog. Alokasi tersebut terbagi jadi 2, masing-masing 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton digunakan sesuai kebutuhan Bulog.

Namun, rencana ini tidak mendapat respon baik dari petani. Anwar, 37, seorang petani di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengaku terpukul lantaran kebijakan itu diputuskan ketika petani sedang menghadapi panen raya. "Harusnya diserap bukan diimpor," ujar Anwar, Jumat (5/3).

Mengenai hal ini, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan bahwa selama ini peranan Bulog hanya terfokus pada operator. "Sedangkan untuk Kebijakan impor ada di Kementerian," singkatnya.

Namun, kata Awaludin, realisasi serapan beras dari panen raya yang sedang berlangsung saat ini mencapai 41 ribu ton. Sedangkan stok yang ada mencapai 1 juta ton. Adapun target serapan Bulog tahun ini jumlahnya mencapai 1,45 juta ton.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa produksi beras pada tahun ini diperkirakan meningkat tinggi yakni sebesar 4,86 juta hektare atau naik sebesar 26,56% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi karena panen raya di awal tahun, terutama di sejumlah daerah terus menunjukan tren positif.

Berdasarkan catatan BPS, pergerakan produksi beras tahun 2020 mencapai 54,65 juta ton. Angka ini masih lebih tinggi ketimbang angka tahun 2019 yang hanya mencapai 54,60 juta ton. Adapun total luasan panen pada tahun 2020 mencapai 10,66 juta hektare dengan total produksi padi mencapai 54,65 juta ton (gabah kering giling).

Terpisah, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Anang Widodo mengatakan bahwa saat ini wilayah Jawa Timur hampir merata memasuki masa panen raya. Di Kediri, panen raya berlangsung dengan sangat baik. "Jawa Timur merata masuk panen raya," tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, berdasarkan laporan total stok beras Bulog per tanggal 3 Maret 2021 mencapai 870.421 ton. Dari angka tersebut, rata-rata harga gabah kering panen di tingkat petani per tanggal 4 Maret 2021 mencapai Rp4.464 per kilogram atau turun 0,29% dari hari sebelumnya. Sedangkan harga gabah kering giling mengalami kenaikan sebesar 0,96% atau Rp5,479. Adapun harga beras medium di tingkat penggilingan mencapai Rp9.153 per kilogram atau naik sebesar 0,39% dari hari sebelumnya. (RO/OL-10)