Virgo and The Sparklings Ramaikan Layar Bioskop Mulai Pekan Ini

Film superhero remaja, Virgo & The Sparklings, dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 2 Maret 2023.

Sebelumnya, film yang dibintangi Adhisty Zara ini telah melaksanakan penayangan spesial di akhir pekan lalu di 18 kota di Indonesia.

Film produksi Screenplay Bumilangit yang merupakan bagian universe yang sebelumnya diawali dengan Gundala dan Sri Asih ini membawa nafas segar dalam genre superhero Indonesia, karena mengangkat kisah pahlawan belia dengan segala dinamika kehidupan remaja seperti cinta, persahabatan, musik dan lainnya.

Virgo & The Sparklings disutradarai oleh Ody Harahap (Hit & Run, Kapan Kawin?) dan diproduseri oleh Joko Anwar, Bismarka Kurniawan, dan Wicky V. Olindo. Adapun para pemerannya selain Adhisty Zara, antara lain Bryan Domani, Mawar de Jongh, Ashira Zamita, Satine Zaneta, serta Rebecca Klopper.

Berbeda dari dua film pendahulunya, film ketiga Bumilangit Cinematic Universe ini didesain berbeda, terutama untuk menampilkan nuansa remaja yang penuh lika liku tapi tetap ceria. Film ini yang telah mengantongi klasifikasi semua umur sehingga bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang tua.

Film Virgo & The Sparklings juga diisi dengan lagu Sahabat Angin yang dinyanyikan Adhisty Zara dan lagu cover dari Potret, "Salah". Selain itu, film ini akan memiliki versi Korea karena rumah produksi ternama asal Korea, HB Entertainment telah membeli lisensi film Virgo and The Sparklings.

Film ini mengangkat kisah petualangan superhero remaja bernama Riani (Adhisty Zara). Riani, seorang remaja yang tidak terlalu normal, berurusan dengan kehidupan remaja sehari-hari yang "normal", cinta, dan persaingan bersama sahabat dan teman band-nya yaitu Ussy dan Monica. Sembari ia belajar mengendalikan kekuatan api dan sinestesia--kondisi ketika seseorang bisa melihat atau merasakan warna tertentu saat mendengarkan musik. Di tengah krisisnya sebagai remaja, ternyata ada bahaya yang sangat besar bagi manusia.

"Virgo & The Sparklings ini adalah kelompok patriot taruna. Nantinya semua superhero yang ada di Jagat Bumilangit seperti Gundala, Sri Asih dan lain sebagainya akan masuk ke kelompok superhero dewasa. Ada juga patriot taruna yang nantinya akan dipopulasikan oleh jagoan-jagoan yang lebih muda, salah satunya di karakter film Virgo & The Sparklings ini," ujar Joko Anwar dalam press screening dan konferensi pers Virgo & The Sparklings, di epicentrum XXI, Jakarta Selatan, hari ini.

Tokoh Virgo diciptakan oleh Jan Mintaraga dan diperkenalkan pertama kali dalam komik serial Kapten Halilintar: Ghorghon pada 1973 terbitan Sastra Kumala. Pada 2017, Bumilangit yang menjadi pemegang lisensi atas tokoh Virgo mempercayai Annisa Nisfihani dan Ellie Goh untuk menggarap komik Virgo and the Sparklings.

Ke depannya, Jagat Sinema Bumilangit akan berlanjut pada film-film dan serial-serial lain yang tengah diproduksi. Setelah film Virgo and the Sparklings akan tayang serial Tira (dibintangi Chelsea Islan) di kanal Disney+ Hotstar.

Untuk mendukung kegiatan promosi film Virgo & The Sparklings, Screenplay Bumilangit juga menggandeng platform distribusi video singkat Tik Tok, sebagai mitra konten resmi. Mulai dari 24 Februari-15 Maret 2023, para pencinta film superhero lokal dan pengguna TikTok di Indonesia dapat mengakses berbagai konten eksklusif mulai dari trailer, sinopsis, bloopers: behind the scenes, hingga klip wawancara bersama para kru dan pemain film Virgo & The Sparklings melalui akun Tik Tok @bcuindonesia. (M-2)