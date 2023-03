Virgo and the Sparklings yang Masih Menyisakan Teka-teki

Virgo and The Sparklings, film terbaru dari Bumilangit Cinematic Universe (BCU), menceritakan seorang gadis bernama Riani (Adhisty Zara) dengan kekuatan super yang dimilikinya.

Kekuatan super Riani ialah mengeluarkan api dari tangannya sesuai emosi yang ia rasakan. Namun, kekuatan super tersebut membuatnya harus dipindah sekolah beberapa kali hingga ia kemudian menetap di sebuah sekolah di Bandung, Jawa Barat.

Riani lantas memiliki tiga sahabat di sekolah tersebut. Memiliki kesamaan minat terhadap musik, mereka kemudian membentuk grup band dengan nama Virgo & The Sparklings. Nama band tersebut lantaran keempatnya memiliki zodiak yang sama. Band tersebut tampil dengan gaya yang khas dengan mengenakan topeng.

Riani yang semula belum bisa mengontrol kekuatan api, di sekolah tersebut, ia memiliki sahabat yang membantunya mengontrol kekuatan api.

Di tengah menjalani keseruan masa remajanya dengan sahabat-sahabatnya hingga hubungan romansa, tiba-tiba keadaaan kota menjadi kacau. Banyak orang menjadi pemarah secara misterius.

Melihat kondisi tersebut, Rinai pun bertekad untuk menyelamatkan situasi.

Sebagai film remaja, Virgo and The Sparklings punya pengemasan cerita berbeda dari film-film BCU pendahulunya, Gundala maupun Sri Asih. Film ini lebih mengangkat cerita secara ringan dan ceria layaknya anak muda dan berisi konflik yang juga ringan.

Akting para tokoh terbilang bagus karena benar-benar menggambarkan perilaku khas anak SMA dalam kehidupan pertemanan hingga romansa cinta, termasuk aksi kocak para pemain. Tak sedikit penonton dibuat tertawa akibat sejumlah dialog dan adegan di film ini.

Dari segi aksi, jangan terlalu mengharapkan adegan pertarungan yang intens. Film ini lebih banyak memperlihatkan aksi Riani yang melayang terbang dan melompat saat menghadapi musuh. Ini sesuai dengan cerita jagoan remaja Riani yang hanya seorang anak SMA biasa dan belum memiliki kelihaian bela diri.

Dari segi penceritaan, ada pertanyaan yang belum terjawab, seperti perihal asal usul kekuatan api Riani yang sudah ada sejak kecil. Bisa jadi jawabannya baru didapat penonton pada film-film BCU selanjutnya.

Jika mencari hiburan ringan, Virgo and The Sparklings bisa menjadi pilihan. Apalagi jika memang Anda penggemar komik yang dilahirkan Jan Mintaraga tersebut.

Lagu-lagu yang dibawakan Virgo and The Sparklings juga menjadi hiburan tersendiri, terutama kover lagu Salah yang merupakan hit band Potret.

Virgo & The Sparklings sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 2 Maret. Selain Adhisty Zara, film garapan sutradara Ody Harahap ini dibintangi oleh Bryan Domani, Mawar de Jongh, Ashira Zamita, Satine Zaneta, serta Rebecca Klopper. (M-2)