Berbalas Kejam, Drama Thriller Ramuan Teddy Soeriaatmadja

Sutradara Teddy Soeriaatmadja kembali bekerja sama dengan aktor Reza Rahadian di film Berbalas Kejam. Sebelumnya, keduanya berkolaborasi di Something in The Way (2013). Di film itu, Reza berperan sebagai sopir taksi cabul yang terpesona dengan tetangganya, seorang pekerja seks komersial.

Di Berbalas Kejam, Teddy dengan piawai memanfaatkan kemampuan akting dan emosi Reza sebagai karakter utama; Adam, arsitek yang melihat istri dan anaknya terbunuh saat terjadi perampokan di rumahnya. Semakin tragis, karena peristiwa naas itu terjadi ketika keluarga tersebut merayakan ulang tahun Adam.

Dua tahun berselang, Adam masih dibelenggu trauma. Hidupnya yang normal belok menjadi berantakan. Rumahnya semrawut. Roti tawar di meja basi hingga dihinggapi lalat. Fisiknya pun berubah. Rambutnya yang semula pendek dan wajahnya bersih, kini sedikit gondrong dan membiarkan kumis serta brewoknya tumbuh. Pekerjaannya di firma arsitektur pun ikut kacau balau seperti mentalnya.

Mulanya ia hilang arah dalam hidupnya. Sampai traumanya tersulut akibat salah satu perampok yang juga terlibat pembunuhan keluarga Adam muncul sebagai sopir taksi daring. Trauma yang bertumpuk dengan dendam kemudian membuat Adam melampiaskannya dengan menghilangkan nyawa si sopir taksi mantan rampok itu. Usai peristiwa itu, Adam menemukan tujuan hidup baru: memburu kedua pelaku lain dari komplotan perampok dan pembunuh keluarganya.

Pada bagian awal film, tempo yang dimainkan Teddy memang cukup lambat dengan pilihan pengadeganan dan desain produksi yang boleh dibilang memegang erat konformitas formula drama keluarga bahagia. Di bagian awal ini, dengan formula demikian membuat Berbalas Kejam sedikit lemah.

Namun, Teddy membayarnya lewat babak konflik yang diramu dengan gaya thriller melalui cara-cara kekerasan pembunuhan yang dilakukan Adam. Rentang emosi Reza sebagai Adam, juga menjadi kekuatan utama film ini. Memerankan karakter yang memiliki trauma dan sebagai vigilante, Reza dengan total dan piawai bermain secara dalam. Kekosongan, kesedihan, kemarahan, lalu berpindah pada rentang emosi yang lebih netral, hingga transisinya menuju emosi yang lebih cerah, kesenangan, ditunjukkan dengan matang.

Laura Basuki, yang berperan sebagai Amanda, psikolog yang menangani Adam, dengan baik mengimbangi Reza. Ini sekaligus menjadi reuni keduanya, setelah terakhir kali terjadi pada 2010, yang juga menjadi pertama kalinya mereka selayar, di 3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta.

Teddy memberi plintiran (twist) di puncak konfliknya. Ini sekaligus menggulirkan plot film pada dinamika emosi Adam yang sempat stabil, tetapi justru kembali memunculkan trauma dan dendam yang hampir dipendamnya.

Sebagai drama thriller, Teddy tampak ingin memenangkan porsi dramanya sebagai jalinan utamanya. Terlihat dari babak resolusi yang dipilihnya untuk mengakhiri jalan cerita yang dilalui Adam.

Film Berbalas Kejam tayang di Amazon Prime Video mulai 16 Februari.