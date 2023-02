Bosan Peran Serius, Kim Ok-vin Main Komedi Romantis Love to Hate You

Pengacara yang benci kalah dari laki-laki, dan aktor papan atas yang sama sekali tidak mempercayai perempuan sama-sama beranggapan cinta itu tidak ada artinya. Apa jadinya ketika keadaan membuat mereka terpaksa berkencan dengan satu sama lain?

Kisah itu tersaji dalam drama Korea (drakor) terbaru garapan sutradara Kim Jeong-won, Love to Hate You. Komedi romantis tentang bagaimana perempuan yang sangat benci kalah dari laki-laki dan laki-laki yang menyimpan ketidakpercayaan mendalam pada perempuan. Meski bertolak belakang, keduanya dilanda cinta penuh gejolak.

Kim Ok-vin memerankan Yeo Mi-ran, pengacara pemula di firma hukum hiburan Gilmu. Sementara Yoo Teo memerankan Nam Kang-ho, aktor papan atas yang sangat tidak mempercayai perempuan itu. Dari pertemuan pertama mereka yang penuh permusuhan akibat kesalahpahaman dan kecurigaan, keduanta lalu akhirnya saling memahami.

Kim Ok-vin, yang terkenal dengan perannya dalam film action-thriller seperti Thirst (2009) dan The Villainess (2017), mengatakan ia memilih untuk membintangi komedi romantis yang ringan karena ia mulai bosan dengan peran-peran serius.

"Memerankan peran-peran serius sangat membosankan. Naskah Love to Hate You menarik perhatian saya karena membuat saya tertawa. Ini mungkin peran yang paling mudah diingat dan lucu dalam karier akting saya,” kata Ok-vin dikutip dari The Korea Times, Sabtu, (11/2).

Dalam drakor tersebut, karakter pengacara Yeo digambarkan sebagai ahli bela diri yang terampil yang juga mampu mengendarai sepeda motor.

“Saya bertanya-tanya apakah penulis skenario Choi Soo-young menulis cerita ini karena memikirkan saya karena saya dan Yeo memiliki banyak kesamaan," jelas Ok-vin.

Lawan main Ok-vin, Yoo Teo, yang film terbarunya Past Lives terpilih dalam Festival Film Berlin ke-73, mengatakan serial ini sangat menarik dan juga aneh.

“Alur ceritanya orisinal dan tidak biasa dengan cara yang berbeda dari drama komedi romantis pada umumnya. Namun, tetap menawan dan sangat mudah dipahami,” kata Yoo.

