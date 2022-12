Gandeng Afgan, Noice Rilis Audioseries Roman Anyar

Noice, platform audio streaming lokal di Indonesia, mulai menayangkan konten audioseries terbaru bergenre romansa berjudul Billa, Kita Jauh Berbeda. Dalam penggarapan konten audioseries ini, Noice menggandeng penyanyi dan penulis lagu Afgan.

Konten audioseries Billa, Kita Jauh Berbeda terinspirasi dari single terbaru Afgan yang berjudul Pendam. Berangkat dari lirik puitis romantis dalam lagu tersebut, Noice menghadirkan 10 episode dengan menggandeng vokalis band Pee Wee Gaskins, Sansan, dan penyanyi jebolan Indonesian Idol 2021, Mutiara Azka sebagai pengisi suara utama. Episode awal dari audioseries ini sudah bisa didengarkan sejak 30 November 2022 di aplikasi Noice.

Chief Business Officer (CBO) Noice Niken Sasmaya mengatakan, "Setelah memperkenalkan konten audioseries bergenre horror dengan antusiasme yang luar biasa, kami ingin terus menghadirkan banyak ragam genre lainnya dan salah satu yang paling populer adalah drama romance. Kolaborasi dengan musisi dan artis lokal kenamaan ini menjadi wujud keseriusan kami untuk semakin memperkenalkan konten audioseries ke lebih dari 3,5 juta pengguna setia Noice se-tanah air."

Audioseries Billa, Kita Jauh Berbeda bercerita mengenai kisah cinta antara Reza dan Billa, dua orang fresh graduate dengan latar belakang berbeda. Reza, lulusan Filsafat dengan keinginannya untuk menjadi musikus dari band emo ternama. Billa, pacar Reza, lulusan Sastra Korea, menginginkan dia menjalani hidup yang stabil. Dengan gaya hidup yang bertolak belakang dan stigma musikus yang melekat pada Reza, hubungan keduanya menjadi terpuruk. Hal ini kemudian membuat Reza harus memilih untuk mempertahankan band-nya atau hubungannya dengan Billa.

Dalam pembuatan audioseries ini, Afgan terlibat langsung dalam proses produksi sebagai salah satu pengisi suara untuk beberapa episode bersama Sansan yang memainkan peran Reza dan Azka sebagai Billa. Ketiganya juga terlibat dalam lyric video audioseries Billa, Kita Jauh Berbeda dengan soundtrack lagu Pendam milik Afgan.

Menanggapi respon yang positif serta antusiasme tinggi dari Paranoice - sebutan dari para pendengar setia Noice, Afgan mengaku keterlibatan dirinya dalam audioseries Noice adalah pengalaman baru yang sangat seru dan menantang.

"Dari awal proses menggarap audioseries ini saya jadi banyak belajar soal jenis konten audio lain selain musik dan podcast, dan ternyata seseru itu, apalagi bisa terlibat langsung sebagai salah satu pengisi suara serta dalam pembuatan lyric video nya. Happy banget ternyata kolaborasi ini diterima secara positif oleh penikmat konten audio dan di sisi lain, audioseries menjadi format baru yang menarik untuk meningkatkan awareness dari lagu 'Pendam'" ujarnya.

Selain audioseries "Billa, Kita Jauh Berbeda" terdapat judul audioseries lain bergenre drama romance di Noice yang tidak kalah menarik untuk dinikmati antara lain Never Been Kissed, Antara Benci dan Cinta, Cerita Cinta Kantor, My Superhero dan masih banyak lainnya.

Audioseries saat ini menduduki peringkat ke-dua konten yang paling banyak didengarkan oleh pengguna Noice setelah podcast. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme pendengar terhadap konten audioseries sangat tinggi dengan rata-rata waktu pengguna mendengarkan konten setiap harinya lebih dari 60 menit.

"Kami berharap kedepannya masyarakat, khususnya kalangan millenial dan gen-Z akan semakin mengenal audioseries sebagai salah satu konten entertainment yang menyenangkan untuk menemani screenless moments mereka," tutup Niken. (RO/M-2)