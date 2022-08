Debut Film Pendek Taylor Swift, All Too Well, Raih Piala di MTV VMA

Debut film pendek karya Taylor Swift, All Too Well raih penghargaan Video of the Year di ajang MTV Video Music Awards (VMA 2022). Film pendek sekaligus video musik berdurasi 10 menit tersebut berhasil mengalahkan enam saingannya yang juga tak kalah populer

.

Enam video musik lain yang masuk nominasi Viedo of the Year MTV VMA tahun ini ialah video lagu Woman dari Doja Cat, Way 2 Sexy dari lagu Drake ft. Future & Young Thug, video lagu Shivers yang dinyanyikan Ed Sheeran, video lagu As It Was yang dinyanyikan Harry Styles, video lagu Industry Baby yang dinyanyikan Lil Nas X dan Jack Harlow, serta video lagu Brutal yang dinyanyikan Olivia Rodrigo.

“Sebelum ini aku pernah menyutradarai video musik, tetapi aku belum pernah membuat sebuah film pendek sama sekali. Aku sangat bahagia dengan penghargaan ini,” ujar penyanyi berusia 32 tahun tersebut, dalam pidato kemenangannya di MTV VMA 2022 yang disiarkan secara langsung lewat YouTube, Senin, (29/8).

Swift mengatakan sangat berterima kasih pada para kru dan juga dua aktor yang berperan dalam film pendek All Too Well, yakni Sadie Sink dan Dylan O’Brien. Ia mengaku tak akan berhasil membuat karya film pendek yang apik tanpa bantuan para kru dan aktor yang telah bekerja sangat profesional.

Dalam malam penganugerahan yang digelar di Prudential Center, Newark, New Jersey, AS, Swift juga mengatakan ia bekerja sangat keras dalam proses pembuatan film pendek yang dirilis pada November 2021 lalu itu. Ia mengerahkan semua pengetahuan dan keahliannya dalam bidang pembuatan video yang dipelajari selama berkarier di industri musik dan hiburan.

“Kami bekerja sangat keras dalam membuat karya ini agar sepadan dengan dukungan dan cinta yang kalian semua berikan pada lagu ini sejak pertama dirilis. Terima kasih telah menunjukkan pada kami bahwa apa yang kami lakukan ini berarti,” ujar Swift.

Seperti diketahui, lagu dan film pendek All Too Well merupakan versi terbaru dari lagu berjudul sama yang pernah dirilis Swift di tahun 2012. Pada versi pertama, lagu itu hanya berdurasi sekitar 5 menit.

Lagu All Too Well versi 10 menit merupakan versi asli yang dibuat Swift sebelum mengalami banyak pemotongan dan revisi dari pihak label. Bersamaan dengan All Too Well, di tahun 2021 Swfit juga merilis delapan lagu lain yang dikemas dalam album berjudul Red (Taylor’s Version).

Total sembilan lagu tersebut merupakan lagu-lagu ciptaan Swift yang dibuatnya untuk album Red (2012) tetapi belum pernah dirilis atau tak masuk dalam daftar lagu di album tersebut. Berkat dukungan dan permintaan banyak penggemarnya, Swift akhirnya memberanikan diri merilis lagu-lagu versi asli dari ciptaannya itu dalam sebuah album. (M-4)