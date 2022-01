Adele Minta Maaf dan Menangis di Instagram

ADELE membuat pengumuman sambil menangis di Instagramnya @adele, Jumat (21/1) pagi. Pelantun dan penulis lagu Easy on Me itu menyatakan terpaksa memundurkan tur pertunjukannya yang semestinya dimulai sebentar lagi di Las Vegas, Amerika Serikat (AS).

"Dengar, saya sangat sangat menyesal tapi pertunjukan saya belum siap," kata musisi pemenang 15 Piala Grammy itu.

Adele menyatakan beberapa hal yang membuat pertunjukannya harus mundur. "Kami sudah mengupayakan segalanya tapi kami tidak bisa menyiapkan semuanya tepat waktu agar pertunjukan ini cukup bagus buat kalian. Kami sangat terpukul dengan keterlambatan pengiriman dan juga covid yang menimpa setengah krew saya. Setengah tim saya terkena covid dan masih sampai sekarang," kata penyanyi berusia 33 tahun itu sambil terisak.

Adele yang melejit lewat lagu Someone Like You itu menyatakan jika ia dan timnya yang tersisa belum tidur selama 30 jam terakhir untuk mengupayakan berbagai cara agar pertunjukan bisa berlangsung. Namun tetap mustahil. "Saya sangat sedih, saya malu, saya minta maaf kepada semua orang yang sudah melakukan perjalanan lagi," tambah Adele yang sudah berada di Las Vegas untuk rangkaian pertunjukannya di Colosseum di Caesar Palace.

Gedung tersebut merupakan tempat pertunjukan ternama di Las Vegas yang telah menjadi tempat residensi sejumlah diva dunia, termasuk Celine Dion. Sebelumnya diberitakan, residensi Adele di Colosseum semestinya berlangsung mulai Jumat ini waktu AS.

Pertunjukan itu akan berlangsung setiap Jumat dan Sabtu dengan total sebanyak 24 pertunjukan hingga April. Dilansir Express.co.uk (21/1), harga tiket berkisar Rp 13 juta - Rp175 juta.

Sementara Adele akan dibayar sekitar Rp 9,7 miliar per pertunjukan. Nilai itu sekaligus menjadikan musisi Inggris tersebut memegang rekor bayaran di Colosseum. (M-1)