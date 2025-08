Charlie Burg Kembali Lewat Single Reach

Charlie Burg(MI/HO)

SETELAH sukses menjadi bintang utama festival Jazz Goes to Campus 2023 di Universitas Indonesia, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat (AS) Charlie Burg, Jumat (1/8) lalu, merilis single terbarunya Reach yang sekaligus menjadi karya ke-3 yang ia bagikan tahun ini.

Ditulis di tengah pandemi, Reach diwarnai nuansa musik ala chill-pop yang khas dari Burg, lengkap dengan sound pop-elektronik yang mewakili hidupnya saat ini.

Burg, kini, merasa percaya diri dari sebelumnya dan hal itu ia tumpahkan di musik terbarunya yang serba jujur, teguh, dan lebih ambisius.

Bulan lalu, Burg merilis single introspektif Upon Arrival, yang memiliki perjalanan cukup panjang.

Lagu tersebut, awalnya, ditulis pada 2020 dan melewati perubahan dari segi aransemen di 2023 dan perubahan lirik di 2024. Namun, akhirnya Burg memilih versi demo lagu itu untuk dibagikan dengan pendengarnya.

Baginya, versi demo Upon Arrival merangkum kejujuran yang mendalam. Judul lagu itu sendiri merupakan metafora untuk kembalinya Burg ke dunia musik di mana ia kembali hadir untuk menulis babak baru dengan para pendengarnya seraya ia terus mencari tahu siapa dirinya lebih dalam lagi.

Burg menciptakan ruang musik bernuansa indie pop, neo-soul, dan R&B alternatif sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan multi-instrumentalis.

Dikenal lewat falsettonya yang hangat, lirik-lirik puitis, dan aransemen yang mengaburkan batasan genre, Burg secara konsisten terus membangun reputasinya sebagai sosok yang perlahan mendominasi di ranah musik alternatif.

Ia debut pada 2015 lewat mixtape Blue Wave Mosaic, yang diikuti oleh sederet single dan EP. Ia pun merilis album perdananya Infinitely Tall pada 2022 yang turut diproduseri oleh Mike Malchicoff yang pernah berkolaborasi dengan King Princess, Kanye West, dan Del Water Gap. Hasilnya adalah karya musik yang penuh dengan makna dan sound yang beragam.

Sejak ia memulai kariernya di dunia musik, Burg telah mengumpulkan lebih dari 300 juta stream, mengumpulkan lebih dari 365 ribu follower, dan memiliki lebih dari 1.2 juta pendengar bulanan di Spotify.

Ia telah tampil di berbagai belahan dunia dan dihujani pujian oleh beragam publikasi ternama seperti The Fader yang memuji kualitas suara "countertenor" miliknya. Wonderland turut memujinya dengan menyebutnya sebagai "rising sensation".

Asia Tenggara memiliki tempat istimewa bagi Burg. Sebab, 53% pendengarnya datang dari Asia Tenggara. Indonesia saat ini masuk di 3 besar negara-negara di dunia yang paling mendengarkan musiknya.

Selain telah tampil di Jazz Goes to Campus pada 2023, Burg telah sukses menggelar konser tunggalnya di Samsung Hall Manila, dan menjadi bintang tamu di festival musik VERY Festival Bangkok yang juga menghadirkan Joji dan Bloc Party. Ia juga telah tampil di Mosaic Music Series Esplanade, Singapura.

Lewat Reach, Burg terus bertumbuh dewasa sebagai seorang musisi dan manusia, seraya ia bersiap-siap untuk era barunya yang ditunggu-tunggu. (Z-1)