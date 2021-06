Penggemar BTS di Indonesia Kini Bisa Mencoba Menu Kesukaan Mereka

BTS Meals sebentar lagi akan dirilis oleh McDonald’s di Indonesia tepatnya mulai Rabu (9/6) pukul 11.00 WIB, para ARMY atau panggilan khusus untuk penggemar BTS di Tanah Air tentu sudah tidak sabar untuk dapat menikmati menu favorit dari ketujuh anggota Bangtan Sonyeondan (BTS) itu.

Berikut rangkuman khusus untuk para ARMY serba-serbi kehadiran BTS Meals di Indonesia.

1. Hanya bisa dibeli untuk layanan pesan antar dan drive thru

BTS Meals hanya bisa dibeli lewat aplikasi pesan antar baik milik McDonalds hingga aplikasi layanan pesan antar makanan lainnya seperti Gofood, Grabfood, dan Shopee food.

Selain layanan pesan antar, jika ingin membeli langsung pembeli hanya diperbolehkan membeli dengan metode drive-thru.

Jadi pembeli tidak diperbolehkan untuk membeli secara take away di restoran atau pun makan di restoran.

“Kami memutuskan tidak jual langsung dan tidak menerima take away karena kami mengutamakan keselamatan dan kesehatan konsumen maupun karyawan kami. Kami tahu penggemarnya BTS banyak sekali jadi untuk menghindari kerumunan, kita tidak jual di restoran secara langsung dan hanya menerima drive thru lewat kendaraan,” kata Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia Caroline Kurniadjaja dalam media gathering daring membahas peluncuran BTS Meals di Indonesia, Selasa (8/6).

2. Dipastikan ada di seluruh Indonesia

Dengan jumlah ARMY yang masuk ke dalam lima besar paling banyak di dunia, McDonalds memastikan BTS Meals tersedia di cabangnya di seluruh Indonesia.

Hal ini untuk memastikan seluruh penggemar yang menggandrungi BTS dapat menikmati sajian favorit dari RM, Suga, V, Jimin, J-Hope, Jin, dan Jungkook itu. “Ini dipastikan hadir di seluruh McDonald’s Indonesia mulai besok, 9 Juni 2021, jam 11.00 WIB,” ujar Caroline.

Penawaran BTS Meals ini tentunya tidak hanya berlaku dalam satu hari, dan diperkirakan akan mencapai waktu sekitar satu bulan.

"Kita hingga saat ini sudah menyiapkan kurang lebih sekitar 4 minggu lamanya, cuma kita tidak tahu respon konsumen seperti apa. Jadi kita terus sediakan hingga persediaan habis,” kata Caroline.

3. Dibanderol senilai Rp50.000

BTS Meals yang dihadirkan di Indonesia akan dibanderol dengan harga Rp50.000 sudah termasuk biaya pajak untuk pembelian drive-thru.

Caroline memastikan setiap pembelian BTS Meals, pembeli akan mendapatkan kemasan berdesain khusus mengikuti warna fandom BTS yaitu serba ungu.

Dengan uang senilai Rp50.000 itu pembeli akan mendapatkan 9 buah nugget ayam, kentang goreng berukuran medium, minuman soda berukuran medium, dan dua buah saus spesial rasa sweet chili dan cajun.

Kemasan yang didapatkan mulai dari pembungkus nugget, tempat minum, hingga paper bag atau tas kertas dengan logo BTS.

Sedikit berbeda jika ARMY membeli via aplikasi layanan pesan antar lainnya seperti Gofood, Grabfood, dan Shopee Food terdapat tambahan biaya namun tidak terlalu mahal yaitu sebesar Rp 1.000.

4. ARMY Indonesia bisa beli merchandise khusus via aplikasi WEVERSE

Berkat kehadiran BTS Meals di Indonesia, ARMY Indonesia bisa membeli merchandise khusus melalui aplikasi WEVERSE untuk merchandise kolaborasi McDonalds dan BTS ini.

Merchandise khusus kolaborasi McD dan BTS itu hanya bisa dibeli oleh negara yang berpartisipasi menghadirkan BTS Meals loh.

Selama kolaborasi itu berlangsung, penggemar BTS bisa membeli berbagai macam aksesoris mulai dari hoodie, jubah mandi atau bathrobe, hingga kaos kaki dengan tema McD pilihan para personel BTS.

"Merchandise BTS hasil kolaborasi dengan McD ini hanya diluncurkan di semua negara yang berpartisipasi. Jadi kami tidak menjualnya secara langsung di restoran. ARMY bisa membeli merchandise-nya di aplikasi WEVERSE. Itu belinya secara daring, dan nanti penggemar yang ada di Indonesia juga bisa ikut beli dan dikirimkan langsung dari sumbernya” kata Caroline.

5. Konten eksklusif tentang BTS hanya tersedia di aplikasi McD

Aplikasi McDonalds selama kolaborasi BTS dan McD berjalan akan menghadirkan konten- konten eksklusif dari para anggota BTS untuk memanjakan penggemar BTS.

Mulai dari video dan kisah di balik pengambilan gambar untuk iklan promosi kolaborasi McD dan BTS hingga koleksi virtual flipbook serta foto profil dari ketujuh anggota BTS tentunya bisa diakses di aplikasi itu.

Menariknya selain menyediakan konten eksklusif, McD Indonesia juga mengadakan kompetisi khusus untuk para ARMY dengan hadiah memorabilia pigura kemasan BTS Meals dan tanggal perilisan BTS Meals di Indonesia untuk 5 orang pemenang.

Pembeli BTS Meals dapat mengikuti kontes foto ini dengan menyematkan #BTSMeals dan menceritakan keseruannya menyantap makanan pilihan idola favorit mereka.

Dan terdapat 25 pemenang hiburan lainnya yang juga akan mendapatkan hadiah menarik lainnya dari McD.

BTS Meals hadir sebagai kolaborasi McD dengan BTS sebagai grup idola yang kini terkemuka secara global.

BTS meals merupakan makanan yang paling sering dimakan dan menjadi favorit ketujuh orang idola tersebut.

Makanan yang terdiri dari nugget ayam, kentang goreng, dan dua saus spesial itu dirilis pertama kali di Korea Selatan pada tanggal 25 Mei 2021 dan di Amerika Serikat pada 26 Mei 2021. (Ant/OL-12)