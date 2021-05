Akun Media Sosial Terus Diblokir, Donald Trump Luncurkan Kanal

PRESIDEN ke-45 Amerika Serikat, Donald Trump terus mengalami berbagai pemblokiran akses medsos akibat unggahannya yang kerap dianggap melecehkan dan mendiskriminasi banyak pihak. Twitter secara resmi telah menyatakan memblokir akun Trump secara permanen. YouTube dan Facebook menyatakan masih perlu mengkaji apakah akan kembali mengizinkan Trump mengakses akunnya.

Kondisi itu rupanya tak membuat Trump kehabisan akal untuk bisa menyuarakan berbagai pendapatnya. Trump secara resmi meluncurkan website pribadi, Donaldjtrump.com/desk, yang tak berada di bawah naungan perusahaan sosial media manapun.

Dalam kanal tersebut Trump menuliskan berbagai opini dan kegiatannya. Sama halnya dengan sosial media, pembaca akan bisa memberikan komentar dan reaksi atas setiap unggahan di dalamnya.

"Platform baru ini akan menjadi sangat besar," ujar penasehat senior Trump, Jason Miller, seperti dilansir bbc.com, Rabu, (5/5). Sesuai dengan slogan kanal itu, "from the desk of Donald J Trump", ia juga menyatakan jika berbagai tulisan di dalamnya merupakan langsung dari pemikiran Trump.

Kanal tersebut dikembangkan oleh perusahaan penyedia jasa digital asal AS, Campaign Nucleus. Sebelumnya perusahaan tersebut merupakan konsultan yang bekerja pada Trump saat masa kampanye. (M-1)