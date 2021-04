Sang Pemanah, Novel Baru Paulo Coelho dengan Cita Rasa Indonesia

Kabar gembira bagi para penggemar karya novelis asal Brasil, Pauco Coelho. Novel terbarunya, The Archer kini telah diterbitkan di Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama (GPU) dengan judul Sang Pemanah. Karya ini sebenarnya bukan benar-benar baru, karena telah diterbitkan pada 2003 dalam bentuk buku elektronik berbahasa Portugis dengan judul O caminho do arco ("The Way of the Bow”) sebelum kemudian diterbitkan ulang dalam bahasa Inggris pada tahun lalu.

Kisah di novel ini diilhami dari pengalaman Coelho belajar memanah, yang kemudian dikembangkan menjadi cerita fiksi. Dalam cerita yang disampaikan dengan sederhana, ia bertutur tentang pokok-pokok penting dalam kehidupan, antara lain kerja keras dan antusiasme, berani mengambil risiko, tidak takut gagal, dan menerima hal-hal tak terduga yang disodorkan oleh nasib.

BACA JUGA: Di Prancis, Puisi Digunakan Sebagai Terapi Penyembuh



"Hidup itu sederhana, kitalah yang membuatnya rumit. Sebuah dongeng atau cerita mampu menyusup ke bagian tersembunyi dari diri kita, untuk mempelajari esensi kehidupan dengan memperhatikan hal-hal sederhana yang mengelilingi kita. Inilah ide penulisan Sang Pemanah," ujar Coelho, seperti dikutip dari siaran pers GPU yang diterima Media Indonesia.



"Di dalam novel ini, saya menyampaikan segala hal. Mulai dari persahabatan, hingga pentingnya arti sebuah busur dan juga pentingnya konsentrasi. Itulah hidup. Kita belajar dengan menjalani hidup kita sepenuhnya."



Novel Sang Pemanah yang terbit di Indonesia ternyata juga punya keunikan daripada edisi internasionalnya. Jika di edisi internasional, tokoh utamanya berdarah Jepang, bernama Tetsuya, di edisi Indonesia sang pemanah adalah Gandewa, seorang laki-laki yang diceritakan memilki kemahiran jemparingan, seni memanah khas Kerajaan Mataram dari Yogyakarta. Ia adalah pemanah ulung yang pernah sangat termasyhur, namun telah mengundurkan diri dari dunia ramai.



Suatu hari, seorang anak lelaki datang mencarinya bersama seorang asing. Begitu banyak yang ditanyakan anak ini, dan Gandewa menjawab dengan menggambarkan Jalan Busur serta prinsip-prinsip utama dalam menjalani kehidupan yang bermakna.



Ilustrator Martin Dima dipercaya untuk membuat illustrasi khas Nusantara untuk mendampingi kisah Sang Pemanah. Di tangan Martin, sosok Gandewa digambarkan menggunakan elemen-elemen lokal, seperti busana beskap, kain lurik, dan blangkon, teh poci, serta penerapan motif batik mega mendung. Inilah yang membuat sampul dan ilustrasi cerita di dalam Sang Pemanah memiliki nuansa berbeda dengan The Archer.



"Indonesia menjadi negara pertama yang mendapatkan izin penyesuaian karakter cerita The Archer dengan budaya tempatnya diterbitkan. Dengan adopsi budaya ini diharapkan pembaca bisa lebih akrab dengan cerita yang disampaikan. Walaupun kelihatannya berbeda dengan The Archer edisi internasional, tapi pembaca tidak perlu khawatir karena esensi ceritanya tetap sama," kata Tanti Lesmana, Editor Senior Bidang Fiksi Gramedia Pustaka Utama.



Sang Pemanah akan masuk di toko buku mulai 28 April 2021. Dengan menggunakan pola penceritaan di mana sang tokoh utama mencari makna hidup lewat perjalanan, novel yang dibanderol Rp139 ribu ini diharapkan dapat menyamai kesuksesan novel legendaris Paulo Coelho terdahulu, Sang Alkemis. (RO/M-2)