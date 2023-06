Contoh Teks Ulasan dan Urutan Struktur Novel, Film dan Lagu

DALAM kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ulasan adalah kupasan, tafsiran, dan komentar. Ulasan adalah tinjauan yang berisi evaluasi kualitas dan rangkuman sebuah karya seperti novel, film dan lagu.

Maka, untuk membentuk suatu ulasan yang runtut, anda dapat membuatnya dalam bentuk teks ulasan. Berikut penjelasannya.

PENGERTIAN TEKS ULASAN

Dilansir dari laman Quipper, teks ulasan adalah suatu kilas atau tinjauan dari suatu karya. Karya tersebut, dapat berbentuk film, benda, buku, musik dan jenis karya lainnya. Tujuan dari membentuk teks ulasan, adalah untuk memaparkan kualitas dan ciri-ciri dari karya secara tertulis.

Teks ulasan, pastinya tidak disusun secara acak begitu saja. Diperlukannya analisis mengenai karya, yang berhubungan dengan isi dan juga karakter. Analisa tersebut, kemudian disusun dalam bentuk tulisan.

Artinya, teks ulasan memang dipengaruhi oleh pikiran subjektif penulis. Namun, dalam penilaiannya, harus tetap objektif.

CIRI-CIRI TEKS ULASAN

Berikut ini ciri-ciri teks ulasan

1. Dalam struktur teks, harus disusun berdasarkan orientasi, tafsiran, evaluasi dan rangkuman

2. Teks ulasan dimuat oleh analisa penulis yang bersifat subjektif

3. Opini atau analisa yang ditulis harus berdasarkan fakta yang ada pada karya

STRUKTUR TEKS ULASAN

Teks ulasan, memiliki 4 bagian dalam strukturnya, yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi dan rangkuman. Berikut, penjelasan dari masing-masing bagian.

1. Orientasi, berisikan gambaran umum mengenai karya, seperti latar belakang, ciri dan karakteristik karya

2. Tafsiran, berarti gambaran karya secara detail. Meninjau kelebihan, keunikan, bahkan kekurangan karya.

3. Evaluasi, menggambarkan hasil analisa sang penulis ulasan atas karya. Karena bersifat opini, evaluasi dapat ditulis berdasarkan pendapat pribadi penulis

4. Rangkuman, memuat kesimpulan atau komentar akhir penulis terhadap karya.

CONTOH TEKS ULASAN

Dilansir dari laman ruangguru, berikut adalah contoh teks ulasan dalam berbagai jenis karya.

CONTOH TEKS ULASAN NOVEL

Contoh Teks Ulasan Novel 'Laskar Pelangi'

Identitas Buku

Judul : Laskar Pelangi

Penulis : Andrea Hirata

Penerbit : Bentang Pustaka

Tahun terbit : 2005

Tebal : 533 halaman

Poster film Laskar Pelangi (Sumber : IMDB)

Cerita ini berisi tentang sekelompok anak dengan semangat belajar dan bersekolah yang tinggi. Meski mereka masih duduk dikelas 1 SD dan SMP serta bersekolah di sebuah sekolah yang penuh dengan keterbatasan mereka tetap semangat menggapai cita-cita mereka.

Pada awal cerita kisah diceritakan sekumpulan anak yang tinggal didaerah Desa Gantung, Belitung timur. Mereka bersekolah di Muhammadiyah.

Pemerintah setempat hendak membubarkan sekolah tersebut karena jumlah siswa dan siswi nya kurang dari 10 orang. Namun pembubaran tersebut diurungkan dengan syarat pada tahun ajaran baru haruslah memiliki 10 siswa-siswi baru.

Usaha telah dilakukan namun hingga saat acara pembukaan tahun ajaran baru sekolah tersebut hanya ada 9 orang anak. Semua orang khawatir akan kondisi sekolah tersebut. Namun, tiba-tiba sesaat sebelum kepala sekolah membacakan pidatonya Harun dan Ibunya datang untuk mendaftarkan Harun ke sekolah tersebut. Sontak semua anak dan guru di sekolah tersebut bersorak gembira menyambut Harun.

Amat disayangkan film ini berkesan monoton dan hanya berpusat pada pendidikan di SD muhammadiyah. Lebih baiknya, beberapa scene yang ditampilkan harusnya diperpanjang seperti pada saat perkenalan para tokoh.

Namun secara keseluruhan film ini dibuat dengan sangat baik. Keinginan kuat para pengajar membuahkan hasil yang baik. Laskar Pelangi dapat terus belajar di sekolah walaupun tokoh Lintang terpaksa drop-out karena Ayahnya meninggal dan ia terpaksa menjadi tulang punggung di keluarganya. Selain itu, pengambilan kisah romansa pada film ini merupakan sebuah bumbu yang menghiasi film ini dengan baik.

Dari film Laskar Pelangi diatas dapat kita simpulkan bahwa Laskar Pelangi memungkinkan kita melihat cerita yang didasarkan pada pengalaman pengarang, yang menggambarkan kondisi prihatin anak-anak kurang mampu Pulau Belitung.

Sangat banyak sekali pesan moral yang disajikan pada film ini sehingga tak jarang penonton sampai meneteskan air mata ketika menonton film ini karena kegigihan semangat Lintang dan teman-teman nya demi meraih pendidikan didaerah yang sangat terpencil di Indonesia.

Oleh sebab itu, maka tak heran jika film ini berhasil meraih berbagai penghargaan baik dari dalam maupun luar Negeri.

CONTOH TEKS ULASAN FILM

Contoh Teks Ulasan Film '5 cm'

Identitas Film

Judul Film : 5 Cm

Sutradara : Rizal Mantovani

Tahun rilis : 2012

Poster film 5 cm (Sumber : IMDB)

Film ini merupakan karya yang diadopsi dari novel nasional best seller. Novel 5 cM merupakan karya Donny Dhirgantoro. Rizal Mantovani kemudian menjadi sutradara pada film yang bergenre drama inspiratif ini. Film ini dirilis pada 2012. Beberapa tokoh atau pemeran utama, yaitu Herjunot Ali (Zafran), Fedi Nuril (Genta), Denny Sumargo (Arial), Igor Saykoji (Lan), Raline Shah (Riani), dan Pevita Pearce (Adinda).

Film ini menceritakan kisah persahabatan, cinta, nasionalisme, dan impian tentang masa depan. Rasa nasionalisme dan cinta pada negeri digambarkan dengan apik melalui film ini. Sederhana, namun pas. Ada banyak nilai-nilai kehidupan yang disampaikan. Banyak ide-ide cemerlang dituangkan dalam bentuk cerita yang seru.

Tokoh utama pada film ini sudah menjalin persahabatan cukup lama. Mereka punya sifat dan karakter yang berbeda-beda. Suatu ketika, mereka berkumpul di rumah Arial dan berkomunikasi tentang persahabatan mereka. Seketika, Genta berinisiatif dan memberikan ide agar mereka tidak bertemu dalam kurun waktu yang ditentukan.

Akhirnya, mereka sepakat dan memutuskan untuk berpisah sementara, tidak ada komunikasi dan tidak ada pertemuan dalam kurun waktu tiga bulan. Mereka sepakat untuk bertemu kembali pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Akhirnya mereka bertemu pada tanggal 17 Agustus untuk melakukan perjalanan agar lebih mencintai Indonesia. Mereka merayakan kemerdekaan di Gunung Semeru, puncak tertinggi Jawa.

Mereka mendaki bersama dengan rombongan lainnya. Rasa haus, lapar, dan lelah terbayar saat mereka sampai di puncak. Mereka mengibarkan Bendera Merah Putih pada hari kemerdekaan di tempat yang sungguh indah.

Gunung Semeru menjadi saksi persahabatan dan nasionalisme mereka.Pengalaman tersebut sangat berharga dan membekas di hati. Suatu hal yang tidak pernah terlupakan. Mereka menghadapi segala rintangan karena mereka punya impian. Impian yang diletakkan tepat 5 cm di depan kening.

Film ini disampaikan dengan sangat inspiratif. Perjalanan demi mengibarkan Sang Saka Merah Putih dimunculkan dengan sangat apik. Keindahan alam Indonesia ditampilkan. Kekayaan Indonesia terpancar dalam film ini. Judul filmnya sederhana, namun sangat membekas dalam ingatan. Karakter setiap tokoh menggambarkan perbedaan, namun tetap bersatu.

Film ini bagus untuk pemuda pemudi Indonesia. Ada banyak hikmah yang bisa diambil dari setiap kejadian. Pesan dalam film ini, antara lain adalah mengajarkan untuk pantang menyerah dan terus bermimpi hingga pada akhirnya bisa meraih mimpi tersebut.



CONTOH TEKS ULASAN LAGU

Contoh Teks Ulasan Lagu 'Tak Ingin Usai'

Identitas Lagu

Judul : Tak Ingin Usai

Penyanyi : Keisya Levronka

Ciptaan : Mario Gerardus Klau

Produser : Tohpati

Video klip lagu 'Tak Ingin Usai' (Sumber: Youtube)

Lagu “Tak Ingin Usai” dinyanyikan oleh Keisya Levronka. Lagu ini pernah viral di media sosial sebagai latar musik untuk video pemberitaan tenggelamnya putra Ridwan Kamil di Swiss. Lagu ini juga dikenal dengan lagu dengan nada yang sangat tinggi untuk di bagian tengahnya.

Lagu ini menceritakan tentang perasaan seseorang yang tidak ingin melepaskan seseorang yang dicintainya. Ia merasa tidak siap untuk melepaskan perasaan itu. Dalam lagu itu, diceritakan ia masih menunggu orang yang diharapkannya tersebut.

Lagu “Tak Ingin Usai” menyuguhkan lirik yang sangat menyentuh. Keisya Levronka berhasil menyampaikan pesan lirik dengan jelas dan mendalam. Liriknya mudah untuk dipahami oleh setiap orang.

Lagu ini juga menyuguhkan vokal yang luar biasa dari Keisya Levronka. Suaranya khas dan sangat cocok dengan lagu ini. Dia berhasil menyampaikan perasaan yang dalam dengan vokalnya yang sangat menyentuh. Aransemen musik dari lagu ini juga sangat pas dan menyempurnakan lagu ini.

Secara keseluruhan, lagu “Tak Ingin Usai” yang dinyanyikan oleh Keisya Levronka adalah lagu yang sangat direkomendasikan. Lagu ini menyuguhkan lirik yang dalam, vokal yang luar biasa dan aransemen musik yang sangat pas. Lagu ini akan menyentuh hati setiap orang yang mendengarkannya. (Z-4)