Serial Hercule Poirot Karya Agatha Christie Akan Kembali Diangkat Jadi Film

AGATHA Christie tetap menjadi penulis fiksi terlaris sepanjang masa dan juga ratu cerita detektif. Kisah-kisahnya telah diadaptasi ke layar berkali-kali dan telah menjadi sumber inspirasi utama untuk film-film detektif jauh setelah masanya.

Film dengan genre whodunits atau misteri pembunuhan seperti Knives Out dan Bad Times di El Royale menunjukkan akar sebenarnya dari genre tersebut yang berawal dari karya Christie. Penggemar film-film ini terpikat oleh permainan tebak-tebakan teatrikal di mana plotnya dibuat sepenuhnya dari putaran.

Setelah kesuksesan Murder on the Orient Express dan Death on the Nile, bagian ketiga dari film Hercule Poirot modern akan diputar di bioskop akhir tahun depan.

Baca juga : Apple dan Amazon 'Berkomitmen' Kembangkan Bisnis ke Layar Lebar

Kenneth Branagh mengembalikan perannya yang memukau sebagai detektif Hercule Poirot dalam adaptasi terbaru Agatha Christie, A Haunting in Venice, berdasarkan novelnya Hallowe'en Party.

Untuk ketiga kalinya, Branagh akan menyutradarai dan membintangi film tersebut. Meskipun setiap film sebelumnya mendapat tinjauan yang beragam, keduanya meraup jutaan pendapatan kotor dari anggaran produksinya dan umumnya diapresiasi oleh para kritikus.

Baca juga : Ini Daftar 10 Serial Baru yang akan Tayang di Nerflix Bulan Mei 2023

Film-filmnya jelas dalam citra, penuh aksi, dan selalu memamerkan pemeran yang brilian. Detektif Hercule Poirot harus mengeluarkan keterampilan detektif mata elangnya lagi untuk dunia A Haunting in Venice yang intens dan gelap.

Tanggal rilis A Haunting in Venice adalah 15 September 2023, tepat saat perayaan Halloween. Syuting film ini dimulai pada Halloween tahun ini, membagi produksi antara Venesia, Italia, dan Pinewood Studios di London, Inggris yang kemungkinan besar memberikan suasana yang tidak menyenangkan secara alami.

Melihat ceritanya diatur pada malam Halloween, ini merupakan tambahan yang pas untuk daftar musim gugur tahun depan. Film seram lainnya yang dirilis musim gugur mendatang termasuk The Nun 2 dan film Exorcist baru.

Seperti dua film terakhir dalam serial ini, A Haunting in Venice akan dirilis secara teatrikal. Film ini dibuat untuk bioskop yaitu dengan besar, berani, dan menarik.

Di seluruh dunia, Murder on the Orient Express menghasilkan lebih dari $351 juta, dan Death on the Nile menarik US$137,3 juta awal tahun ini. Fans tidak pernah puas dengan Detektif Poirot dan petualangannya yang penuh semangat. A Haunting in Venice seharusnya terbukti tidak berbeda.

Film ini pada akhirnya akan tersedia untuk streaming secara eksklusif di Hulu setelah film tersebut selesai tayang di bioskop. Film kedua dalam serial ini, Death on the Nile, sudah tersedia untuk streaming di platform tersebut dan juga di HBO Max.

Film detektif kali ini juga bergenre supranatural. Latarnya adalah pasca-Perang Dunia II Italia. Detektif Hercule Poirot sudah pensiun dan menjalani kehidupan terpencil di Venesia.

Dia diundang ke pemanggilan arwah dan dengan enggan hadir menentang posisinya. Ketika seorang tamu dibunuh di palazzo berhantu tempat pemanggilan arwah diadakan, Poirot harus keluar dari masa pensiunnya dan menggunakan kembali keterampilan detektifnya yang terputus.

Dengan melakukan itu, dia mengungkap dunia rahasia yang tersembunyi dan membangunkan hantu dari masa lalu yang terlupakan.

Film pertama, Murder on the Orient Express, berlangsung di kereta mewah yang dipenuhi orang-orang kaya, melewati cuaca badai salju menuju London, Inggris. Kereta terdampar oleh longsoran salju, seorang penumpang ditemukan terbunuh, dan Detektif Poirot harus menyelesaikan kasus tersebut.

Sekuelnya, Death on the Nile, berlangsung di sebuah kapal pesiar di Mesir, dengan plot yang mirip. Kedua film tersebut menarik dan karismatik, dengan karya kamera sinematik yang brilian, warna yang kaya, dan aksi grafis yang mencolok. M

ereka adalah film yang berani dan diproduksi secara mencolok. Namun, dengan plot dan latar yang berbeda A Haunting in Venice berubah menjadi situasi supranatural, film ketiga dalam seri ini tampaknya mengambil pendekatan yang sedikit tidak biasa. (Z-5)