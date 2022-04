Laurie Adaptasi Novel Agatha Christie Jadi Serial Pendek

AKTOR Inggris Hugh Laurie, yang terkenal karena berperan sebagai dokter eksentrik dalam serial televisi House, mengatakan akan mengadaptasi novel Agatha Christie favoritnya ke bentuk serial televisi baru, yang berjudul Why Didn't They Ask Evans.

Serial pendek tiga bagian tersebut ditulis, diproduksi, dan disutradarai oleh Laurie, yang juga akan berperan sebagai karakter pendukung.

"Saya akan mengatakan novel itu telah menjadi hasrat saya sejak lama," kata aktor berusia 62 tahun itu di malam debut serial tersebut.

"Semakin saya memikirkannya, semakin saya menikmati ide untuk mencoba mendapatkan apa yang saya pikir adalah semacam semangat petualangan komik ke layar," tambahnya.

Why Didn't They Ask Evans karya Christie pertama kali diterbitkan di Inggris pada 1934.

Novel dan acara televisi berpusat di sekitar Bobby Jones (Will Poulter) yang ramah, yang menemukan seorang pria sekarat di dekat tebing pantai Welsh. Orang asing itu hanya mampu mengucapkan pertanyaan membingungkan tentang judul itu sebelum dia mati.

Bersama dengan teman masa kecilnya, Lady Frances 'Frankie' Derwent (Lucy Boynton), Jones berangkat untuk menemukan apa yang terjadi pada pria itu dan memberikan jawaban atas pertanyaan terakhirnya.

"Ada gaya tajam, hampir seperti gaya Amerika yang saya pikir dia (Christie) inginkan," kata Laurie tentang materi sumbernya.

"Saya merasa itu adalah hal yang sangat berharga untuk dicoba dan dilestarikan dan mungkin di beberapa tempat, pergi dan jelajahi sedikit lebih jauh. Tapi saya mencoba untuk setia pada semangat akan hal yang saya bisa," lanjutnya.

Why Didn't They Ask Evans, yang juga dibintangi Emma Thompson, Jim Broadbent dan Paul Whitehouse, mulai streaming di BritBox. (Ant/OL-1)