Cara Rahasia Liburan Nyaman tanpa Harus Berdesakan di Tempat Viral

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Memasuki musim Lebaran 2026, fenomena "overtourism" di destinasi populer Indonesia semakin menjadi tantangan bagi para pelancong yang mendambakan ketenangan. Alih-alih mendapatkan kesegaran pikiran, banyak wisatawan justru pulang dengan tingkat stres yang lebih tinggi akibat kemacetan dan kerumunan massa yang membludak.
Tren quietcation atau liburan hening kini menjadi primadona. Di lebaran, wisatawan mulai menyadari bahwa kebahagiaan liburan tidak ditentukan oleh seberapa viral tempat tersebut di media sosial, melainkan seberapa dalam koneksi yang dibangun dengan alam dan budaya lokal tanpa gangguan kebisingan.
Psikologi Joy of Missing Out (JOMO) mengajarkan kita untuk merasa puas meskipun tidak mendatangi tempat yang sedang tren. Dengan memilih destinasi yang kurang populer namun memiliki karakter kuat, Anda mendapatkan privasi yang tidak bisa dibeli di tempat wisata sejuta umat.
Gunakan aplikasi navigasi untuk memantau jam sibuk secara real-time. Strategi terbaik adalah mengunjungi spot populer di hari kerja atau di jam-jam "nanggung" seperti pagi buta (subuh) atau menjelang tutup.
|Destinasi
|Keunggulan
|Luwuk Banggai, Sulawesi
|Danau Paisupok yang kristal dan pantai yang masih sepi.
|Sidemen, Bali
|Suasana pedesaan Bali asli, jauh dari hiruk pikuk Canggu/Kuta.
|Kepulauan Kei, Maluku
|Pasir terhalus di Asia dengan jumlah turis yang sangat terbatas.
Kesimpulannya, liburan yang sukses adalah liburan yang memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Dengan perencanaan matang dan pemilihan destinasi yang tepat, Anda tetap bisa menikmati indahnya Indonesia tanpa harus berdesakan.
