Kapal Pesiar Disney Adventure Resmi Berlayar dari Singapura: Panduan Lengkap dan Tips Penting untuk Traveler Indonesia

Suasana malam di dek 11 kapal pesiar Disney Adventure.(ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti)

BERTEMU langsung dengan karakter ikonik Disney kini bukan lagi sekadar mimpi bagi penggemar di Asia Tenggara. Kehadiran kapal pesiar Disney Adventure yang memulai pelayaran perdananya pada 10 Maret 2026 di Singapura, menjadi solusi bagi mereka yang ingin merasakan keajaiban Disney tanpa harus terbang jauh ke Jepang, Hong Kong, atau Amerika Serikat.

Meski lokasinya dekat dengan Indonesia, tetap ada hal-hal krusial yang perlu Anda ketahui dan persiapkan agar perjalanan di atas hotel terapung ini menjadi lebih menyenangkan dan nyaman. Berikut adalah panduan lengkapnya:

1. Administrasi dan Akses Masuk

Sebelum dapat naik ke atas kapal di Marina Bay Cruise Centre, Singapura, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen identitas diri yang valid. Petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap:

Paspor: Pastikan masa berlaku minimal 6 bulan.

Pastikan masa berlaku minimal 6 bulan. Kode QR Port Arrival: Wajib disiapkan untuk mempercepat proses check-in dan keamanan selama pelayaran.

2. Aplikasi Disney Cruise Line Navigator

Aplikasi ini adalah asisten pribadi Anda selama di laut. Sangat disarankan untuk mengunduh aplikasi Disney Cruise Line Navigator (DCLN) sebelum keberangkatan. Fungsi utamanya meliputi:

Informasi seluruh jadwal kegiatan dan hiburan harian.

Pemesanan slot untuk aktivitas atau pertemuan dengan karakter.

Penunjuk waktu akurat (jam di ponsel seringkali tidak sinkron dengan waktu lokal kapal di tengah laut).

3. Konektivitas dan Biaya Wi-Fi

Perlu dicatat bahwa Disney tidak menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis. Tamu dapat membeli paket internet di meja Guest Service dengan ketentuan:

Mata Uang: Transaksi menggunakan Dolar Amerika Serikat (USD).

Transaksi menggunakan Dolar Amerika Serikat (USD). Kurs: Harga dalam Rupiah akan berfluktuasi mengikuti perkembangan kurs dunia terkini.

Harga dalam Rupiah akan berfluktuasi mengikuti perkembangan kurs dunia terkini. Tarif: Biaya bergantung pada durasi pemakaian dan jumlah gawai (gadget) yang didaftarkan.

4. Fasilitas Kamar dan Kelistrikan

Disney menerapkan sistem efisiensi untuk kenyamanan tamu. Kunci kamar (berupa kartu dalam amplop putih) sudah diletakkan di depan pintu dekat papan nomor kamar, sehingga Anda tidak perlu mengantre di lobi.

Untuk kebutuhan daya, kamar sudah dilengkapi colokan USB tipe A dan C di sisi tempat tidur. Namun, sangat disarankan membawa Universal Travel Adaptor karena bentuk stopkontak di kapal mungkin berbeda dengan standar colokan di Indonesia.

Daftar Barang yang Wajib Dibawa dari Rumah: Perlengkapan Sanitasi: Sikat gigi dan pasta gigi (tidak disediakan di kamar).

Sikat gigi dan pasta gigi (tidak disediakan di kamar). Bidet Portabel: Toilet kapal hanya menyediakan tisu kering; bidet portabel atau botol pembilas sangat disarankan bagi wisatawan Indonesia.

Toilet kapal hanya menyediakan tisu kering; bidet portabel atau botol pembilas sangat disarankan bagi wisatawan Indonesia. Botol Minum: Untuk mengisi ulang minuman di drink station gratis (soda, teh, kopi).

Untuk mengisi ulang minuman di drink station gratis (soda, teh, kopi). Obat Antimabuk: Sebagai antisipasi jika kapal bertemu gelombang tinggi, meski tersedia juga di Hospitality Desk.

Sebagai antisipasi jika kapal bertemu gelombang tinggi, meski tersedia juga di Hospitality Desk. Pernak-pernik Disney: Dekorasi magnetik untuk pintu kamar dan kostum estetik untuk berfoto di area seperti Toy Story Place di Dek 17.

Dengan persiapan yang matang, pengalaman berlayar bersama Disney Adventure akan menjadi petualangan magis yang tak terlupakan bagi Anda dan keluarga. (Ant/Z-1)