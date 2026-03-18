Kapal Pesiar Disney Adventure Resmi Berlayar dari Singapura: Panduan Lengkap dan Tips Penting untuk Traveler Indonesia

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BERTEMU langsung dengan karakter ikonik Disney kini bukan lagi sekadar mimpi bagi penggemar di Asia Tenggara. Kehadiran kapal pesiar Disney Adventure yang memulai pelayaran perdananya pada 10 Maret 2026 di Singapura, menjadi solusi bagi mereka yang ingin merasakan keajaiban Disney tanpa harus terbang jauh ke Jepang, Hong Kong, atau Amerika Serikat.
Meski lokasinya dekat dengan Indonesia, tetap ada hal-hal krusial yang perlu Anda ketahui dan persiapkan agar perjalanan di atas hotel terapung ini menjadi lebih menyenangkan dan nyaman. Berikut adalah panduan lengkapnya:
Sebelum dapat naik ke atas kapal di Marina Bay Cruise Centre, Singapura, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen identitas diri yang valid. Petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap:
Aplikasi ini adalah asisten pribadi Anda selama di laut. Sangat disarankan untuk mengunduh aplikasi Disney Cruise Line Navigator (DCLN) sebelum keberangkatan. Fungsi utamanya meliputi:
Perlu dicatat bahwa Disney tidak menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis. Tamu dapat membeli paket internet di meja Guest Service dengan ketentuan:
Disney menerapkan sistem efisiensi untuk kenyamanan tamu. Kunci kamar (berupa kartu dalam amplop putih) sudah diletakkan di depan pintu dekat papan nomor kamar, sehingga Anda tidak perlu mengantre di lobi.
Untuk kebutuhan daya, kamar sudah dilengkapi colokan USB tipe A dan C di sisi tempat tidur. Namun, sangat disarankan membawa Universal Travel Adaptor karena bentuk stopkontak di kapal mungkin berbeda dengan standar colokan di Indonesia.
Dengan persiapan yang matang, pengalaman berlayar bersama Disney Adventure akan menjadi petualangan magis yang tak terlupakan bagi Anda dan keluarga. (Ant/Z-1)
