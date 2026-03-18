Disney Adventure Berlayar dari Singapura, Pemesanan Mudah Lewat Platform Ini

TRAVELOKA mengajak keluarga Indonesia menikmati liburan kapal pesiar bersama Disney Cruise Line melalui kapal Disney Adventure yang mulai berlayar dari Singapura pada Maret 2026. Sebagai distributor resmi, Traveloka menyediakan kemudahan pemesanan tiket melalui platform digitalnya.

Vice President of Commercial Traveloka, Baidi Li, mengatakan segmen perjalanan keluarga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan industri pariwisata. Karena itu, pihaknya menghadirkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk menikmati wisata kapal pesiar premium.

“Perjalanan keluarga masih menjadi salah satu segmen utama yang mendorong permintaan wisata di industri pariwisata. Traveloka ingin memberikan akses yang lebih mudah bagi keluarga Indonesia untuk menikmati pengalaman kapal pesiar premium,” ujar Baidi Li.

Ia menambahkan, Traveloka juga menawarkan berbagai pilihan jadwal pelayaran serta keuntungan tambahan bagi pengguna. “Dengan berbagai pilihan jadwal pelayaran yang fleksibel serta nilai tambah seperti Traveloka Points, kami berharap semakin banyak keluarga dapat merencanakan liburan penuh keajaiban dengan lebih nyaman,” katanya.

Disney Adventure akan berlayar dari Singapura menyusuri perairan Asia Tenggara. Kapal ini dirancang untuk semua usia dengan menghadirkan beragam hiburan, mulai dari pertunjukan bertema Disney, aktivitas interaktif, hingga layanan kelas dunia.

Selama pelayaran, penumpang dapat menikmati pertunjukan bergaya Broadway, klub anak-anak, serta kesempatan bertemu karakter Disney. Seluruh layanan dirancang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan pengalaman liburan yang berkesan.

Tiket pelayaran tersedia untuk periode Maret 2026 hingga Agustus 2027. Pemesanan melalui Traveloka juga memberikan keuntungan berupa Traveloka Points hingga Rp16 juta yang dapat digunakan untuk kebutuhan perjalanan lain, seperti hotel dan penerbangan.

Traveloka menyatakan proses pemesanan kapal pesiar dilakukan secara praktis melalui aplikasi, mulai dari pencarian jadwal, pemilihan kabin, hingga penyelesaian pembayaran. Dengan kemudahan tersebut, perusahaan berharap semakin banyak keluarga Indonesia dapat menikmati liburan kapal pesiar bersama Disney Adventure. (E-2)