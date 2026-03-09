Mudik Last-Minute, Lebih Mudah dan Terjangkau, Begini Solusinya

Traveloka tawarkan perencanaan mudik.(Dok.Traveloka)

MENJELANG Lebaran 2026, masyarakat Indonesia kembali bersiap menghadapi musim mudik yang menjadi salah satu pergerakan manusia terbesar setiap tahun. Kementerian Perhubungan memproyeksikan sekitar 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode mudik Idulfitri tahun ini.

Meski sebagian masyarakat telah memesan tiket perjalanan jauh hari sebelumnya, tidak sedikit pula yang baru merencanakan perjalanan mudik mendekati hari keberangkatan. Kondisi tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran terkait ketersediaan tiket dan lonjakan harga.

Namun demikian, sejumlah kebijakan pemerintah serta berbagai program promo dari platform perjalanan dinilai dapat membantu masyarakat merencanakan mudik secara lebih mudah, termasuk bagi yang melakukan pemesanan pada saat-saat terakhir.

Pemerintah, misalnya, mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung kelancaran perjalanan selama musim mudik Lebaran 2026. Beberapa di antaranya berupa diskon tiket pesawat domestik hingga 18 persen, penambahan 60 perjalanan kereta api, serta potongan harga tiket kereta hingga 30 persen pada rute tertentu.

Selain itu, pemerintah juga membuka sementara enam ruas jalan tol yang dapat digunakan secara gratis selama periode Lebaran guna mendukung kelancaran arus kendaraan.

Vice President of Commercial Traveloka Baidi Li mengatakan Lebaran merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga.

“Lebaran selalu menjadi tradisi yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia untuk pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga,” ujar Baidi dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan Traveloka menghadirkan berbagai program promo dan layanan perjalanan yang dapat membantu masyarakat merencanakan mudik secara lebih efisien dan terjangkau, termasuk bagi mereka yang baru menyusun rencana perjalanan mendekati hari keberangkatan.

“Melalui Ramadan FULL Promo, kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik secara lebih efisien dan terjangkau,” kata Baidi.

Menurut dia, Traveloka menyediakan berbagai pilihan layanan perjalanan mulai dari transportasi, akomodasi, hingga aktivitas wisata yang dapat mendukung kenyamanan perjalanan masyarakat selama musim mudik.

“Dengan beragam promo serta layanan perjalanan yang lengkap, Traveloka membantu memastikan perjalanan mudik Lebaran, termasuk yang direncanakan last-minute, tetap dapat dilakukan dengan lebih nyaman dan mudah,” ujarnya.

Dalam merencanakan perjalanan mudik, masyarakat kini memiliki berbagai pilihan moda transportasi yang lebih fleksibel, mulai dari pesawat terbang, kereta api, bus, hingga perjalanan darat menggunakan kendaraan pribadi.

Bagi pemudik yang memilih perjalanan darat, Tol Trans-Jawa menjadi salah satu jalur utama yang banyak digunakan. Jalan tol yang membentang dari Merak, Banten hingga Probolinggo, Jawa Timur tersebut tidak hanya menawarkan efisiensi waktu perjalanan, tetapi juga menghadirkan berbagai destinasi kuliner dan wisata di sepanjang rute.

Sejumlah kota di sepanjang jalur tol tersebut juga dapat menjadi titik singgah bagi pemudik untuk beristirahat maupun menikmati wisata lokal.

Di Cirebon, misalnya, pemudik dapat mengunjungi Taman Sari Gua Sunyaragi, berbelanja batik motif megamendung, serta menikmati kuliner khas seperti nasi jamblang.

Sementara itu di Semarang, pemudik dapat menyusuri kawasan Kota Lama yang sarat sejarah, mengunjungi Lawang Sewu, hingga mencicipi lumpia khas Semarang.

Perjalanan juga dapat dilanjutkan menuju Salatiga yang menawarkan panorama pegunungan dengan latar Gunung Merbabu serta udara yang relatif sejuk. Di kawasan tersebut, pemudik dapat menikmati aktivitas luar ruang di Kopeng Tourism Park.

Di Solo, pemudik dapat menikmati wisata budaya seperti mengunjungi Keraton Mangkunegaran dan Kampung Batik Laweyan, serta mencicipi kuliner khas nasi liwet.

Selain itu, Yogyakarta juga menjadi salah satu destinasi favorit yang sering disinggahi pemudik, dengan daya tarik utama seperti Candi Prambanan serta berbagai pilihan wisata budaya lainnya.

Memasuki wilayah Jawa Timur, perjalanan dapat dilanjutkan dengan singgah di Madiun untuk menikmati kuliner nasi pecel, hingga ke Surabaya yang memiliki sejumlah destinasi bersejarah seperti Tugu Pahlawan.

Bagi keluarga yang membawa anak-anak, Surabaya juga menyediakan berbagai tempat rekreasi keluarga seperti taman hiburan di pusat perbelanjaan.

Sementara itu, bagi pemudik yang memiliki waktu lebih, perjalanan juga dapat dilanjutkan menuju kawasan wisata Gunung Bromo untuk menikmati panorama alam serta matahari terbit.

Di sisi lain, Traveloka juga menghadirkan program Ramadan FULL Promo yang berlangsung pada 6 hingga 17 Maret 2026 untuk membantu masyarakat mendapatkan tiket perjalanan dan akomodasi dengan harga yang lebih kompetitif.

Program promo tersebut menghadirkan berbagai penawaran menarik pada waktu-waktu tertentu.

Beberapa di antaranya berupa promo tiket pesawat dengan cashback hingga Rp2 juta yang tersedia setiap Senin dan Selasa pada pukul 11.00 hingga 12.00 WIB.

Selain itu terdapat program Hotel Brand Day dengan harga kamar mulai dari Rp300.000 yang berlangsung setiap Rabu hingga Jumat pukul 12.00 hingga 18.00 WIB.

Traveloka juga memberikan penawaran cashback hingga Rp300.000 untuk pembelian tiket bus dan travel yang tersedia setiap Jumat dan Minggu pada pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.

Tidak hanya itu, program Buy 1 Get 1 untuk layanan Xperience juga tersedia setiap akhir pekan pada waktu tertentu, serta penawaran instant cashback hingga Rp1.000.000 untuk berbagai produk Traveloka sepanjang hari.

Dengan semakin dekatnya puncak musim mudik, berbagai kemudahan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat merencanakan perjalanan pulang kampung secara lebih nyaman, termasuk bagi mereka yang baru memesan tiket pada saat-saat terakhir.

“Dengan dukungan opsi pemesanan yang fleksibel dan berbagai promo perjalanan, masyarakat tetap dapat merencanakan mudik dengan lebih mudah dan percaya diri,” kata Baidi. (E-2)