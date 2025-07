Disney Adventure Bawa Liburan Sekolah Jadi Lebih Seru

Ilustrasi(Dok Traveloka )

TRAVELOKA, platform perjalanan all-in-one terdepan di Asia Tenggara, meramaikan acara The Grand Adventure di Main Atrium Mall Grand Indonesia dengan menghadirkan booth spesial yang tersedia hingga 31 Agustus 2025.



Selama periode liburan sekolah ini, pengunjung dapat merasakan keseruan pelayaran Disney Adventure melalui area tematik yang terinspirasi dari wahana di atas kapal. Sekaligus menikmati beragam promo menarik untuk pemesanan liburan kapal pesiar.



Booth Traveloka menjadi destinasi inspiratif bagi para pencinta pelayaran. Di sini, pengunjung bisa langsung memesan perjalanan Disney Adventure yang akan tersedia hingga September 2026, membeli paket fly-cruise, atau merancang liburan ke Singapura dengan pengalaman kapal pesiar sebagai agenda utama. Kapal Disney Adventure sendiri merupakan kapal Disney pertama yang akan beroperasi di Asia dan dijadwalkan berlabuh di Singapura mulai Desember 2025.



Selama acara berlangsung, Traveloka menawarkan berbagai penawaran eksklusif, seperti cashback hingga Rp20 juta untuk paket Disney Cruise Line tertentu. Lalu, diskon tiket pesawat dan hotel hingga Rp550.000.



Merchandise eksklusif bagi pembelanja dengan nilai tertinggi (top spenders). Khusus pengguna kartu kredit UOB yang melakukan pembayaran melalui aplikasi Traveloka, tersedia tambahan benefit berupa saldo belanja di atas kapal (on board credit) hingga US$250, boneka edisi khusus Captain Mickey Mouse and Friends yang dapat ditukar langsung di lokasi.



Acara The Grand Adventure terbuka untuk umum dan menghadirkan instalasi kreatif yang terinspirasi dari tujuh zona di kapal Disney Adventure, seperti Town Square, Marvel Landing, dan Disney Imagination Garden. Tak hanya itu, berbagai aktivitas menarik juga menanti, termasuk kesempatan bertemu karakter spesial dari Disney Cruise Line pada akhir pekan tertentu. (E-4)