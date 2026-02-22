Atria Hotel Gading Serpong Raih Traveller Review Award 2026, Bukti Komitmen Pelayanan Berkualitas

Atria Hotel Gading Serpong meraih Traveller Review Award 2026 dari Booking.com dengan skor 8,3. Penghargaan ini menegaskan kualitas layanan, kenyamanan, dan lokasi strategis hotel.(Atria Hotel Gading Serpong)

KOMITMEN dalam menghadirkan pengalaman menginap yang berkesan kembali menempatkan Atria Hotel Gading Serpong sebagai salah satu destinasi akomodasi favorit di kawasan Tangerang. Hal ini tercermin dari berbagai ulasan tamu di sejumlah platform Online Travel Agent (OTA) yang memberikan apresiasi positif, terutama pada lokasi hotel yang strategis, pelayanan staf yang ramah dan profesional, serta tingkat kenyamanan yang dirasakan selama menginap.

Keunggulan lokasi yang mudah diakses, didukung oleh pelayanan staf yang hangat dan responsif, menjadi faktor utama yang mendorong kepuasan tamu dan tercermin dalam skor ulasan yang konsisten di platform pemesanan online. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman tamu tidak hanya berhenti pada fasilitas, tetapi juga pada kualitas layanan yang diberikan secara berkelanjutan.

Mengawali tahun 2026, Atria Hotel Gading Serpong juga berhasil meraih Traveller Review Award 2026 dari Booking.com dengan perolehan nilai 8,3 dari 10. Penghargaan ini diberikan berdasarkan ulasan autentik dari para tamu yang telah menginap, sekaligus menjadi pengakuan atas komitmen hotel dalam menjaga standar pelayanan dan kenyamanan.

General Manager Atria Hotel & Residences Gading Serpong, Wahyono, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan para tamu.

“Penghargaan dan ulasan positif ini menjadi motivasi bagi seluruh tim kami untuk terus menghadirkan pengalaman menginap yang konsisten dan bermakna. Bagi kami, setiap tamu adalah bagian dari perjalanan Atria, dan kepercayaan yang diberikan sejak awal menjadi tanggung jawab yang terus kami jaga,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Atria Hotel Gading Serpong akan terus berfokus pada peningkatan kualitas layanan, fasilitas, serta sentuhan personal yang relevan dengan kebutuhan tamu bisnis maupun leisure.

Melalui pencapaian ini, Atria Hotel Gading Serpong menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pengalaman menginap yang dapat dipercaya dan bernilai, sejalan dengan kampanye utama hotel #TrustedMomentsatAtria dan #ExperiencesMatter, yang menempatkan pengalaman tamu sebagai inti dari setiap layanan.

