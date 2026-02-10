Ramadan Escape Bersama Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada

Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada(Doc Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada)

RAMADAN tak selalu harus dimaknai dengan perjalanan jauh. Di tengah ritme Jakarta yang tetap bergerak, bulan suci justru menjadi momen ideal untuk menikmati jeda singkat sebuah urban escape yang menghadirkan ketenangan, kenyamanan, dan kebersamaan.

Menyambut Ramadan 2026, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada menghadirkan rangkaian program yang dirancang untuk para traveler dan keluarga yang ingin merayakan Ramadan dengan cara berbeda.

Berada strategis di kawasan Gajah Mada, hotel ini menawarkan kemudahan akses sekaligus suasana yang tenang untuk berbuka puasa. Salah satu promo spesial yang ditawarkan adalah Buy One Get One All You Can Eat Iftar yang tersedia pada 18-23 Februari 2026.

Baca juga : Prabowo Harap Masyarakat Jalani Ramadan dalam Keadaan Berkecukupan

Lebih dari 70 pilihan menu khas Ramadan disajikan, mulai dari cita rasa Timur Tengah hingga hidangan Nusantara yang akrab di lidah. Konsep ini menjadikan momen berbuka tidak hanya sebagai waktu makan, tetapi juga perjalanan rasa yang menyenangkan bagi para tamu.

Bagi traveler yang ingin menghabiskan akhir pekan dengan lebih santai, Ramadan Staycation Package menjadi pilihan ideal. Dengan harga mulai dari Rp 1.388.000, tamu dapat menikmati kamar Standard seluas 40 sqm yang nyaman, lengkap dengan iftar buffet untuk dua orang, sahur atau sarapan untuk dua orang dewasa dan dua anak di bawah usia 12 tahun, serta akses ke gym dan infinity pool.

Pengalaman menginap di Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada selama Ramadan terasa semakin lengkap dengan pelayanan khas brand Holiday Inn yang ramah keluarga.

Baik untuk short getaway, quality time bersama keluarga, maupun sekadar menikmati suasana Ramadan di tengah kota, hotel ini menghadirkan pengalaman yang praktis namun tetap berkesan.

Bagi para traveler yang mencari pengalaman Ramadan yang hangat tanpa harus meninggalkan kota, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada menghadirkan destinasi yang tepat dimana perjalanan, kenyamanan, dan makna Ramadan berpadu dalam satu pengalaman. (Adv)