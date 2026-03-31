Misi Bulan Artemis II: Hitung Mundur Peluncuran Resmi Dimulai

Para astronot Artemis 2 NASA berpose dengan roket Space Launch System dan pesawat ruang angkasa Orion mereka di Landasan Peluncuran 39B di Pusat Luar Angkasa Kennedy di Florida pada 30 Maret 2025.(NASA/Bill Ingalls)

NASA resmi memulai hitung mundur peluncuran misi Artemis II, yang menjadi langkah penting dalam kembalinya manusia ke sekitar bulan setelah lebih dari 50 tahun sejak era Apollo program.

Roket Space Launch System (SLS) setinggi sekitar 32 lantai dijadwalkan meluncur pada Rabu malam dengan membawa empat astronot menggunakan kapsul Orion. Misi ini akan mengorbit Bumi selama satu hari sebelum melakukan perjalanan mengitari Bulan tanpa pendaratan, lalu kembali ke Bumi dalam waktu sekitar 10 hari dan mendarat di Samudra Pasifik.

Direktur peluncuran Charlie Blackwell-Thompson menyampaikan kesiapan timnya menghadapi momen bersejarah ini.

“Tim kami telah bekerja sangat keras untuk membawa kami ke momen ini. Tentu saja, semua indikasi saat ini menunjukkan bahwa kita berada dalam kondisi yang sangat, sangat baik,” ujarnya.

Pihak manajemen misi menyatakan bahwa roket kini dalam kondisi optimal setelah melalui berbagai perbaikan teknis. Selain itu, prakiraan cuaca juga dinilai mendukung kelancaran peluncuran.

Sebelumnya, peluncuran Artemis II sempat dijadwalkan pada Februari, namun ditunda akibat kebocoran bahan bakar hidrogen. Setelah diperbaiki, kendala kembali muncul berupa penyumbatan pada saluran penekan helium, yang memaksa roket kembali ke hanggar untuk penanganan lebih lanjut.

Kini, roket telah kembali ke landasan peluncuran sejak sekitar satu setengah minggu lalu, sementara kru yang terdiri dari astronot Amerika Serikat dan Kanada telah tiba di lokasi sejak Jumat (27/3).

Berbeda dengan misi Apollo program yang hanya melibatkan pria, kru Artemis II mencerminkan keberagaman, termasuk perempuan, individu kulit berwarna, dan astronot non-AS.

Pilot misi, Victor Glover, menekankan pentingnya representasi dalam eksplorasi luar angkasa.

“Saya ingin anak-anak melihat kami dan berpikir, ‘Perempuan itu kuat dan luar biasa,’ dan anak laki-laki maupun perempuan berkulit cokelat bisa melihat saya dan berkata, ‘Dia mirip saya, dan dia melakukan itu?’” ungkapnya.

Glover juga berharap ke depan pencapaian seperti ini tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang “pertama”, melainkan menjadi bagian dari perjalanan umat manusia secara kolektif.

“Saya berharap suatu hari nanti kita tidak perlu lagi membicarakan hal-hal ‘pertama’ ini, dan eksplorasi kosmos benar-benar menjadi sejarah manusia,” tambahnya.

NASA memiliki jendela peluncuran selama enam hari pertama April. Jika peluncuran tidak terlaksana dalam periode tersebut, maka jadwal akan diundur hingga akhir bulan.

Sumber: Science Alert