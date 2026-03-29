Xiaomi Rilis Redmi Pad 2 4G, Tablet Layar 11 Inci Harga Rp2 Jutaan untuk Mobilitas Tinggi

Redmi Pad 2 4G( 91 Mobile's)

XIAOMI kembali memperkuat lini perangkat terjangkau dengan menghadirkan Redmi Pad 2 4G, tablet layar lebar 11 inci yang dibanderol di kisaran Rp2 jutaan.

Perangkat ini dirancang untuk mendukung mobilitas tinggi berkat dukungan konektivitas seluler 4G yang memungkinkan pengguna tetap terhubung tanpa bergantung pada jaringan Wi-Fi.

Hadir dengan layar luas 11 inci, Redmi Pad 2 4G menawarkan pengalaman visual yang nyaman untuk berbagai aktivitas, mulai dari pembelajaran daring, pekerjaan ringan, hingga konsumsi hiburan seperti streaming video.

Dukungan jaringan 4G menjadi nilai tambah utama, terutama bagi pengguna yang membutuhkan akses internet stabil saat berada di luar ruangan.

Tablet ini menyasar segmen pelajar dan pekerja lapangan yang membutuhkan perangkat produktif dengan harga terjangkau.

Selain varian 4G, Xiaomi juga merilis dua model lain dalam seri yang sama, yakni Redmi Pad 2 versi standar dengan konektivitas Wi-Fi, serta Redmi Pad 2 Pro yang menawarkan spesifikasi lebih tinggi.

Kehadiran konektivitas seluler pada Redmi Pad 2 4G menegaskan pentingnya fleksibilitas akses internet di era mobilitas tinggi.

Dengan harga yang relatif terjangkau, perangkat ini menghadirkan fitur yang umumnya hanya tersedia pada tablet dengan harga lebih mahal.

Dari sisi performa, tablet ini dirancang dengan fokus pada keseimbangan antara kinerja dan efisiensi daya.

Hal tersebut memungkinkan penggunaan sepanjang hari untuk berbagai kebutuhan, termasuk menjalankan aplikasi perkantoran ringan dan aktivitas hiburan.

Masuknya lini Redmi Pad 2 4G ke pasar Indonesia menunjukkan langkah agresif Xiaomi dalam memperluas pangsa pasar tablet entry-level. Produk ini dinilai mampu mengisi celah bagi konsumen yang menginginkan perangkat layar besar dengan konektivitas mandiri.

Secara keseluruhan, kombinasi layar 11 inci, dukungan jaringan 4G, serta harga di bawah Rp 3 juta menjadikan tablet ini sebagai salah satu opsi kompetitif di kelasnya.

Kehadirannya juga diharapkan dapat memperkuat posisi Xiaomi sebagai salah satu pemain utama di segmen tablet terjangkau di Indonesia. (Z-1)

Sumber: 91 Mobile's