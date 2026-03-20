Spesifikasi dan Harga Xiaomi Watch S5, Punya Fitur untuk Pesepeda

Xiaomi Watch S5(Doc Xiaomi)

XIAOMI resmi memperkenalkan smartwatch terbarunya, Xiaomi Watch S5, pada Maret 2026. Perangkat ini hadir sebagai jawaban bagi pengguna yang menginginkan jam tangan pintar dengan desain klasik namun memiliki fitur olahraga yang sangat spesifik, terutama bagi komunitas pesepeda.

Desain Premium dengan Material Stainless Steel

Xiaomi Watch S5 mengusung desain bulat yang elegan dengan material bodi 316L stainless steel. Layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 1,48 inci dengan resolusi 480 x 480 piksel. Keunggulan utamanya terletak pada tingkat kecerahan yang mencapai 2.500 nits, menjadikannya salah satu yang paling terang di kelasnya.

Xiaomi Watch S5 menggunakan sistem operasi HyperOS yang memungkinkan integrasi dengan mobil listrik Xiaomi SU7, berfungsi sebagai kunci digital dan pusat kendali fitur kendaraan dari pergelangan tangan.

Fitur Khusus Pesepeda: Lebih dari Sekadar GPS

Salah satu nilai jual utama Xiaomi Watch S5 adalah dukungannya terhadap ekosistem bersepeda profesional. Berikut adalah beberapa fitur unggulannya:

Koneksi Power Meter: Mendukung perangkat pengukur daya (Power Meter) pihak ketiga via Bluetooth.

Cycling Computer Mode: Mengubah tampilan jam menjadi layar data komprehensif saat bersepeda.

Dual-Frequency GNSS: Pelacakan rute yang 33% lebih akurat dibandingkan generasi sebelumnya, sangat krusial untuk pemetaan jalur di area pegunungan atau perkotaan padat.

Akurasi Kesehatan yang Ditingkatkan

Di balik desainnya yang modis, Xiaomi menyematkan sensor detak jantung empat lampu dan sistem four-photodiode baru. Teknologi ini diklaim memberikan akurasi pemantauan detak jantung hingga 98,4%. Selain itu, terdapat algoritma tidur 2.0 yang mampu mendeteksi fase tidur 11% lebih presisi.

Fitur Spesifikasi Xiaomi Watch S5 Layar 1,48" AMOLED, 2500 nits Baterai Hingga 21 Hari (Typical Use) Konektivitas eSIM (Opsional), Bluetooth 5.3, NFC Ketahanan Air 5ATM (Hingga 50 meter)

Harga dan Prediksi Rilis di Indonesia

Saat ini, Xiaomi Watch S5 baru tersedia secara resmi di pasar Tiongkok dengan harga mulai dari 1.199 Yuan atau sekitar Rp2,6 Juta untuk versi standar. Untuk varian eSIM yang menggunakan strap kulit premium, dibanderol sekitar 1.399 Yuan atau Rp3,1 Juta.

Kapan rilis di Indonesia? Mengingat Xiaomi Indonesia baru saja meluncurkan Xiaomi Watch 5 (versi flagship Wear OS) pada 7 Maret 2026, kemungkinan besar Xiaomi Watch S5 akan hadir menyusul pada akhir kuartal kedua 2026 (Mei-Juni) sebagai opsi bagi pengguna yang lebih mengutamakan daya tahan baterai panjang dan fitur olahraga luar ruangan. (Z-4)