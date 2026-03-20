Spesifikasi dan Harga Xiaomi Watch S5, Punya Fitur untuk Pesepeda

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
XIAOMI resmi memperkenalkan smartwatch terbarunya, Xiaomi Watch S5, pada Maret 2026. Perangkat ini hadir sebagai jawaban bagi pengguna yang menginginkan jam tangan pintar dengan desain klasik namun memiliki fitur olahraga yang sangat spesifik, terutama bagi komunitas pesepeda.
Xiaomi Watch S5 mengusung desain bulat yang elegan dengan material bodi 316L stainless steel. Layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 1,48 inci dengan resolusi 480 x 480 piksel. Keunggulan utamanya terletak pada tingkat kecerahan yang mencapai 2.500 nits, menjadikannya salah satu yang paling terang di kelasnya.
Xiaomi Watch S5 menggunakan sistem operasi HyperOS yang memungkinkan integrasi dengan mobil listrik Xiaomi SU7, berfungsi sebagai kunci digital dan pusat kendali fitur kendaraan dari pergelangan tangan.
Salah satu nilai jual utama Xiaomi Watch S5 adalah dukungannya terhadap ekosistem bersepeda profesional. Berikut adalah beberapa fitur unggulannya:
Di balik desainnya yang modis, Xiaomi menyematkan sensor detak jantung empat lampu dan sistem four-photodiode baru. Teknologi ini diklaim memberikan akurasi pemantauan detak jantung hingga 98,4%. Selain itu, terdapat algoritma tidur 2.0 yang mampu mendeteksi fase tidur 11% lebih presisi.
|Fitur
|Spesifikasi Xiaomi Watch S5
|Layar
|1,48" AMOLED, 2500 nits
|Baterai
|Hingga 21 Hari (Typical Use)
|Konektivitas
|eSIM (Opsional), Bluetooth 5.3, NFC
|Ketahanan Air
|5ATM (Hingga 50 meter)
Saat ini, Xiaomi Watch S5 baru tersedia secara resmi di pasar Tiongkok dengan harga mulai dari 1.199 Yuan atau sekitar Rp2,6 Juta untuk versi standar. Untuk varian eSIM yang menggunakan strap kulit premium, dibanderol sekitar 1.399 Yuan atau Rp3,1 Juta.
Kapan rilis di Indonesia? Mengingat Xiaomi Indonesia baru saja meluncurkan Xiaomi Watch 5 (versi flagship Wear OS) pada 7 Maret 2026, kemungkinan besar Xiaomi Watch S5 akan hadir menyusul pada akhir kuartal kedua 2026 (Mei-Juni) sebagai opsi bagi pengguna yang lebih mengutamakan daya tahan baterai panjang dan fitur olahraga luar ruangan. (Z-4)
