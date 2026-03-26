Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy A57 & A37: Kini dengan Rating IP68

Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
SAMSUNG kembali menggebrak pasar smartphone kelas menengah dengan merilis suksesor seri A terpopuler mereka, yakni Galaxy A57 dan Galaxy A37. Peluncuran global yang dilakukan pada Rabu (25/3/2026) ini menandai langkah besar Samsung dalam membawa fitur flagship ke perangkat yang lebih terjangkau.
Salah satu peningkatan paling signifikan yang menjadi sorotan adalah kehadiran sertifikasi IP68 pada kedua model ini. Jika generasi sebelumnya hanya dibekali IP67, kini Galaxy A57 dan A37 memiliki ketahanan terhadap debu dan air yang lebih tangguh, memberikan ketenangan ekstra bagi pengguna dengan mobilitas tinggi.
Samsung Galaxy A57 diposisikan sebagai model yang lebih bertenaga dengan penggunaan chipset terbaru Samsung berbasis arsitektur 4nm yang dipadukan dengan GPU Xclipse 550.
Sementara itu, Galaxy A37 ditenagai oleh chipset Exynos 1480 yang tetap menawarkan performa solid untuk penggunaan harian dan gaming ringan.
Kedua perangkat ini hadir dengan layar Super AMOLED+ berukuran 6,7 inci dan refresh rate 120 Hz yang menjamin visual mulus dan tajam. Dari sisi perangkat lunak, Samsung menjanjikan dukungan pembaruan sistem operasi hingga enam generasi, mulai dari OneUI 8.5 berbasis Android 16.
|Fitur
|Galaxy A57
|Galaxy A37
|Layar
|6.7 inci Super AMOLED+ 120Hz
|6.7 inci Super AMOLED+ 120Hz
|Chipset
|4nm Samsung (GPU Xclipse 550)
|Exynos 1480
|RAM
|8GB - 12GB
|6GB - 12GB
|ROM
|128GB - 512GB
|128GB - 256GB
|Kamera Utama
|50 MP (Wide) + 12 MP (UW) + 5 MP (Macro)
|50 MP (Wide) + 8 MP (UW) + 5 MP (Macro)
|Baterai
|5.000 mAh
|5.000 mAh
|OS
|OneUI 8.5 (Android 16)
|OneUI 8.5 (Android 16)
|Ketahanan
|IP68 (Debu & Air)
|IP68 (Debu & Air)
Meskipun harga resmi untuk pasar Indonesia belum diumumkan, kita dapat melihat dari banderol harga di Amerika Serikat dan Eropa sebagai acuan:
Perlu diingat bahwa harga di Indonesia biasanya akan menyesuaikan dengan kebijakan pajak dan distribusi lokal. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, Galaxy A57 dan A37 diprediksi akan menjadi pesaing kuat di segmen harga menengah-atas tahun ini. (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved