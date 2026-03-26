 Gana Buana
26/3/2026 16:12
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy A57 & A37: Kini dengan Rating IP68
Spesifikasi Galaxy A57 vs Galaxy A37.(Dok. Youtube)

SAMSUNG kembali menggebrak pasar smartphone kelas menengah dengan merilis suksesor seri A terpopuler mereka, yakni Galaxy A57 dan Galaxy A37. Peluncuran global yang dilakukan pada Rabu (25/3/2026) ini menandai langkah besar Samsung dalam membawa fitur flagship ke perangkat yang lebih terjangkau.

Salah satu peningkatan paling signifikan yang menjadi sorotan adalah kehadiran sertifikasi IP68 pada kedua model ini. Jika generasi sebelumnya hanya dibekali IP67, kini Galaxy A57 dan A37 memiliki ketahanan terhadap debu dan air yang lebih tangguh, memberikan ketenangan ekstra bagi pengguna dengan mobilitas tinggi.

Performa Tangguh dengan Chipset 4nm dan Dukungan AI

Samsung Galaxy A57 diposisikan sebagai model yang lebih bertenaga dengan penggunaan chipset terbaru Samsung berbasis arsitektur 4nm yang dipadukan dengan GPU Xclipse 550.

Sementara itu, Galaxy A37 ditenagai oleh chipset Exynos 1480 yang tetap menawarkan performa solid untuk penggunaan harian dan gaming ringan.

Kedua perangkat ini hadir dengan layar Super AMOLED+ berukuran 6,7 inci dan refresh rate 120 Hz yang menjamin visual mulus dan tajam. Dari sisi perangkat lunak, Samsung menjanjikan dukungan pembaruan sistem operasi hingga enam generasi, mulai dari OneUI 8.5 berbasis Android 16.

Perbandingan Spesifikasi Galaxy A57 vs Galaxy A37

Fitur Galaxy A57 Galaxy A37
Layar 6.7 inci Super AMOLED+ 120Hz 6.7 inci Super AMOLED+ 120Hz
Chipset 4nm Samsung (GPU Xclipse 550) Exynos 1480
RAM 8GB - 12GB 6GB - 12GB
ROM 128GB - 512GB 128GB - 256GB
Kamera Utama 50 MP (Wide) + 12 MP (UW) + 5 MP (Macro) 50 MP (Wide) + 8 MP (UW) + 5 MP (Macro)
Baterai 5.000 mAh 5.000 mAh
OS OneUI 8.5 (Android 16) OneUI 8.5 (Android 16)
Ketahanan IP68 (Debu & Air) IP68 (Debu & Air)

Estimasi Harga di Indonesia

Meskipun harga resmi untuk pasar Indonesia belum diumumkan, kita dapat melihat dari banderol harga di Amerika Serikat dan Eropa sebagai acuan:

Harga Samsung Galaxy A37

  • AS: Mulai dari 450 dolar AS (sekitar Rp7,5 jutaan dalam Mata Uang Rupiah)
  • Eropa: Mulai dari 430 Euro (sekitar Rp8,4 jutaan)

Harga Samsung Galaxy A57

  • AS: Mulai dari 550 dolar AS (sekitar Rp9,2 jutaan dalam Mata Uang Rupiah)
  • Eropa: Mulai dari 530 Euro (sekitar Rp10,3 jutaan)

Perlu diingat bahwa harga di Indonesia biasanya akan menyesuaikan dengan kebijakan pajak dan distribusi lokal. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, Galaxy A57 dan A37 diprediksi akan menjadi pesaing kuat di segmen harga menengah-atas tahun ini. (Z-10)



Editor : Gana Buana
