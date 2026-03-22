Bocoran Harga Samsung Galaxy A57, Berikut Spesifikasinya

Persaingan pasar ponsel kelas menengah (mid-range) di tahun 2026 dipastikan akan semakin memanas. Samsung, raksasa teknologi asal Korea Selatan, dilaporkan segera merilis Samsung Galaxy A57 sebagai jagoan terbarunya. Bocoran mengenai spesifikasi dan harganya pun sudah mulai bermunculan di internet melalui berbagai sertifikasi dan laman peritel internasional.

Desain Ultra-Slim dan Layar AMOLED Memukau

Salah satu perubahan paling mencolok pada Samsung Galaxy A57 adalah desainnya yang jauh lebih ramping. Ponsel ini dikabarkan hanya memiliki ketebalan 6,9 mm, menjadikannya salah satu ponsel tertipis di kelasnya. Samsung tetap mempertahankan bahasa desain "Awesome" dengan bodi belakang kaca yang dilindungi oleh Gorilla Glass Victus Plus.

Untuk urusan visual, Galaxy A57 dibekali layar Super AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+. Layar ini mendukung refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan puncak (peak brightness) yang mencapai 1.200 nits, memastikan tampilan tetap tajam meski di bawah sinar matahari langsung.

Performa Exynos 1680 dan Fitur AI

Di sektor performa, Samsung Galaxy A57 akan ditenagai oleh chipset terbaru Exynos 1680. Chipset ini menjanjikan peningkatan performa GPU yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga sangat mumpuni untuk aktivitas gaming berat seperti PUBG Mobile atau Genshin Impact.

Samsung juga meningkatkan kapasitas memori dengan memberikan opsi RAM hingga 12GB dan penyimpanan internal hingga 512GB. Ponsel ini akan menjalankan One UI 8.5 berbasis Android 16 yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur kecerdasan buatan (AI) seperti Object Eraser dan Enhanced Nightography.

Tabel Spesifikasi Samsung Galaxy A57 (Bocoran) Layar 6,7 inci Super AMOLED, 120Hz Chipset Samsung Exynos 1680 RAM/ROM 8GB/12GB | 128GB/256GB/512GB Kamera Belakang 50MP (OIS) + 12MP (Ultra-wide) + 5MP (Macro) Kamera Depan 12MP atau 50MP (Rumor) Baterai 5.000 mAh, Fast Charging 45W Sistem Operasi Android 16, One UI 8.5

Bocoran Harga Samsung Galaxy A57

Berdasarkan data dari pasar Thailand, harga Samsung Galaxy A57 diprediksi akan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan seri Galaxy A56. Berikut adalah estimasi harganya dalam Mata Uang Rupiah:

Varian 12GB/256GB: Sekitar Rp8.700.000 - Rp9.400.000

Sekitar Rp8.700.000 - Rp9.400.000 Varian 12GB/512GB: Sekitar Rp10.200.000

Harga tersebut dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pajak dan promo peluncuran di masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Kapan Tanggal Rilis Samsung Galaxy A57?

Kabar mengenai tanggal rilis Samsung Galaxy A57 semakin menguat. Samsung dijadwalkan akan memperkenalkan lini Galaxy A terbaru ini secara global pada 25 Maret 2026.

Untuk konsumen di Indonesia, biasanya Samsung akan membuka masa pemesanan (pre-order) beberapa hari setelah peluncuran global, yang berarti perangkat ini kemungkinan besar sudah bisa dipesan pada minggu pertama April 2026. (Z-4)