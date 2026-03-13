Bocoran Spesifikasi Samsung Galaxy A57, Fitur, dan Harganya

Samsung Galaxy A57(Dok Samsung)

KABAR mengenai kehadiran Samsung Galaxy A57 nampaknya semakin menguat dengan bocoran di laman internet. Bahkan, beberapa diantara bocoran tersebut muncul di laman bersertifikasi internasional, seperti TENAA dan MIIT.

Tak tanggung-tanggung, ponsel yang akan menjadi keluaran terbaru dari Seri A ini telah terdaftar di Google Play Console yang menandakan bahwa peluncuran resminya semakin dekat.

Bocoran Terbaru Samsung Galaxy A57

Meskipun hingga saat ini Samsung belum mengumumkan tanggal peluncuran resmi untuk Galaxy A57, bocoran terbaru telah mengungkap perkiraan harga dan pilihan warnanya.

Sebelumnya, bocoran Galaxy A57 menyebutkan bahwa ponsel ini akan memiliki layar Super AMOLED FHD+ 6,6 inci dan dilengkapi dengan prosesor Exynos 1680. Selain itu, perangkat ini akan menjalankan Android 16 dan memiliki One UI 8.5 dari Samsung.

Ponsel ini juga dikabarkan memiliki pilihan RAM sebesar 6/8/12GB dan penyimpanan internal sebesar 128/256GB.

Galaxy A57 akan dilengkapi dengan baterai bertenaga 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat kabel 45W.

Canggihnya lagi, kamera Galaxy A57 telah menyentuh 50MP untuk kamera utama, 12MP untuk kamera ultrawide, kamera selfie 12MP, dan kamera makro 5MP.

Bocoran terbaru menyebutkan bahwa Galaxy A57 hadir dalam pilihan warna Charcoal, Icyblue, Lilac, dan Navy.

Harga dari ponsel keluaran Samsung ini juga telah bocor di situs Eropa. Galaxy A57 dikabarkan dijual dengan harga €539 untuk model 8GB/128GB dan €609 untuk varian 8GB/256GB.

Apabila dirilis di Indonesia, Galaxy A57 diperkirakan akan dibanderol mulai dari Rp8.400.000 untuk model 8GB/128GB dan Rp9.200.000 untuk varian 8GB/256GB.

Tanggal Perilisan Samsung Galaxy A57

Hingga saat ini, peluncuran Galaxy A57 belum dapat dipastikan, tetapi diperkirakan ponsel Seri A ini akan diumumkan pada akhir Maret 2026 nanti.

Umumnya, pasar indonesia akan menyusul dalam waktu singkat. Kemungkinan besar pemesanan untuk Galaxy A57 dapat dilakukan pada April 2026 melalui mitra resmi Samsung Indonesia. (Asha Bening Rembulan/E-4)