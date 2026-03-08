Samsung Galaxy A37 & Galaxy A5 Segera Rilis, Ini Bocoran Spesifikasi Lengkapnya

Ilustrasi(Dok Android Headlines)

LINI seri A terbaru dari Samsung kembali menjadi pusat perhatian setelah detail spesifikasi Galaxy A37 dan Galaxy A57 bocor ke publik. Kedua ponsel kelas menengah ini dikabarkan membawa sejumlah pembaruan signifikan, mulai dari penggunaan chipset terbaru, peningkatan kemampuan kamera, hingga desain bodi yang lebih tipis dibandingkan pendahulunya. Menariknya, kedua perangkat ini diprediksi akan langsung menjalankan sistem operasi Android 16 dengan antarmuka One UI 8.5 saat diluncurkan nanti.

Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy A37 akan hadir dengan layar Super AMOLED datar berukuran 6,7 inci yang mendukung refresh rate 120Hz dan resolusi Full HD+. Samsung menggunakan chipset Exynos 1480 yang akan dipadukan dengan pilihan RAM 6GB atau 8GB serta kapasitas penyimpanan internal 128GB hingga 256GB. Perlu dicatat bahwa perangkat ini dikabarkan tidak lagi mendukung slot microSD untuk ekspansi memori.

Galaxy A37 juga mendapatkan peningkatan pada kamera ultrawide yang kini menjadi 12MP, melengkapi kamera utama 50MP dan lensa makro 5MP. Untuk kebutuhan swafoto, terdapat kamera depan 12MP dengan bukaan f/2.2.

Ponsel dengan berat 196 gram ini akan ditopang oleh baterai 5.000mAh yang mendukung pengisian daya cepat 45W, serta hadir dalam empat varian warna yaitu Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome Lavender, dan Awesome White.

Samsung Galaxy A57 ditenagai dengan chipset Exynos 1680. Meskipun memiliki ukuran layar dan resolusi yang serupa dengan Galaxy A37, Galaxy A57 menawarkan keunggulan pada aspek konektivitas yang lebih modern, seperti dukungan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 6.0. Ponsel ini memiliki profil yang sangat ramping dengan ketebalan hanya 6,9mm dan bobot yang lebih ringan, yakni 192 gram.

Galaxy A57 tetap mempertahankan konfigurasi yang sudah solid dengan kamera utama 50MP, ultrawide 12MP, dan makro 5MP, serta kamera depan 12MP. Kapasitas baterainya tetap berada di angka 5.000mAh dengan dukungan pengisian daya kabel 45W. Samsung akan menghadirkan perangkat ini dalam pilihan warna yang elegan, meliputi Awesome Gray, Awesome Icyblue, Awesome Lilac, dan Awesome Navy.

Prediksi Harga dan Tanggal Rilis

Selain spesifikasi teknis, laporan terbaru juga mengisyaratkan adanya potensi kenaikan harga sekitar 16% hingga 20% dibandingkan generasi sebelumnya. Di pasar Eropa, Galaxy A37 diperkirakan akan mulai dijual dengan harga sekitar €439 (setara Rp8,6 Juta), sementara Galaxy A57 diprediksi menyentuh angka €539 (setara Rp10,6 Juta).

Meskipun rincian harga untuk pasar global lainnya belum dikonfirmasi secara resmi, kehadiran kedua ponsel ini diharapkan mampu memperkuat dominasi Samsung di pasar ponsel pintar kelas menengah melalui kombinasi desain premium dan performa yang lebih efisien.

Bocoran terbaru mengklaim kedua ponsel tersebut mungkin akan hadir pada bulan Maret 2026. (Nadhira Izzati A/E-4)